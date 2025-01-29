NBA'de 2025 All-Star "Yükselen Yıldızlar" maçının kadroları açıklandı

NBA'den yapılan açıklamaya göre ABD'nin San Francisco şehrindeki Chase Center'da 15 Şubat Cumartesi günü sabaha karşı gerçekleştirilecek üç maçlık organizasyonda, 10'u çaylak, 11'i ikinci sezonunu geçiren ve 7'si NBA Gelişim Ligi'nden olmak üzere 28 basketbolcu mücadele edecek.

Etkinlikte, isimleri sonradan açılanacak antrenörler, çaylak ve ikinci sezonunu geçiren basketbolcuları draft ederek 7'şer kişiden 3 takım oluşturacak. NBA Gelişim Ligi oyuncularından oluşan ekibin de dahil olmasıyla 4 takımlık mini turnuva düzenlenecek.

Yarı final maçlarından galip ayrılan ekipler, finalde karşılaşacak. Süresiz oynanacak müsabakalarda hedef skor uygulaması geçerli olacak. Yarı finallerde 40, finalde ise 25 sayıya ulaşan takım galip gelecek.

"Yükselen Yıldızlar" etkinliğinde şampiyon olan takım ise NBA All-Star karşılaşmasına katılmaya hak kazanacak.

Victor Wembanyama, Scoot Henderson, Stephon Castle, Brandon Miller, Amen Thompson gibi oyuncuların yer alacağı etkinlikte sahaya çıkacak isimler şöyle:

Çaylak oyuncular: Bub Carrington, Alex Sarr (Washington Wizards), Stephon Castle (San Antonio Spurs), Tristan da Silva (Orlando Magic), Zach Edey, Jaylen Wells (Memphis Grizzlies), Dalton Knecht (Los Angeles Lakers), Jared McCain (Philadelphia 76ers), Yves Missi (New Orleans Pelicans), Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

İkinci sezonunu geçiren oyuncular: Bilal Coulibaly (Washington Wizards), Gradey Dick (Toronto Raptors), Keyonte George (Utah Jazz), Scoot Henderson (Portland Trail Blazers), Trayce Jackson-Davis (Golden State Warriors), Jaime Jaquez Jr (Miami Heat), Dereck Lively (Dallas Mavericks), Brandon Miller (Charlotte Hornets), Amen Thompson (Houston Rockets), Cason Wallace (Oklahoma City Thunder), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

NBA Gelişim Ligi oyuncuları: JD Davison (Maine Celtics), Mac McClung (Osceola Magic), Bryce McGowens (Rip City Remix), Leonard Miller (Iowa Wolves), Dink Pate (Mexico City Capitanes), Reed Sheppard (Rio Grande Valley Vipers), Pat Spencer (Santa Cruz Warriors)