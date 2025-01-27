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Haberler NBA Shai Gilgeous-Alexander yine şov yaptı! Thunder, Blazers'ı deplasmanda devirdi

Shai Gilgeous-Alexander yine şov yaptı! Thunder, Blazers'ı deplasmanda devirdi

NBA'in yıldız isimlerinden Shai Gilgeous-Alexander, bir kez daha harika bir performans sergileyerek Oklahoma City Thunder'ı Portland Trail Blazers karşısında galibiyete taşıdı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 08:41
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Shai Gilgeous-Alexander yine şov yaptı! Thunder, Blazers'ı deplasmanda devirdi

NBA'in yıldız isimlerinden Shai Gilgeous-Alexander, bir kez daha harika bir performans sergileyerek takımını galibiyete taşıdı. Oklahoma City Thunder, deplasmanda karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 118-108'lik skorla mağlup etti.

Maçın yıldızı olan Shai Gilgeous-Alexander, 35 sayı, 5 ribaund ve 3 top çalma ile göz doldurdu. Takımının hücum yükünü üstlenirken savunmada da etkili olan SGA, bu performansıyla yine fark yarattı.

Maç boyunca tempoyu kontrol eden Oklahoma City, Gilgeous-Alexander'ın liderliğinde etkili bir oyun sergiledi.

Portland Trail Blazers ise rakibinin savunmasını aşmakta zorlanırken Thunder'ın etkili hücum performansı karşısında yeterli yanıtı veremedi.

Shai Gilgeous-Alexander, bu sezon sergilediği istikrarlı performansla MVP tartışmalarında adından söz ettirmeye devam ediyor. Thunder'ın yüksek form grafiğiyle birlikte SGA, ligin en dikkat çeken oyuncularından biri olmaya devam ediyor.

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