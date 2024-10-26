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Haberler NBA

Alperen Şengün fırtınası! Houston Rockets 128-108 Memphis Grizzlies | MAÇ SONUCU - ÖZET

NBA'deki gururumuz Alperen Şengün sezona müthiş başladı. Milli basketbolcu, Houston Rockets'ın Memphis Grizzlies'ı 128-108 mağlup ettiği maça damga vurdu. İşte Alperen'in istatistikleri... | Son dakika spor haberleri

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 09:57
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Alperen Şengün fırtınası! Houston Rockets 128-108 Memphis Grizzlies | MAÇ SONUCU - ÖZET

NBA'de Milli yıldız Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Memphis Grizzlies'ı konuk etti. Rockets parkeden 128-108'lik galibiyetle ayrılırken Alperen Şengün başarılı performansını sürdürdü.

Sezona başarılı bir giriş yapan Alperen Şengün, Grizzlies karşısında sergilediği 16 sayı ve 15 ribaundluk performansıyla galibiyetin mimarlarından oldu.

Houston'da ayrıca Jalen Green 22 sayıyla oynadı.

Memphis'te ise karşılaşmayı 24 sayı ile tamamlayan Ja Morant sahanın en skoreri olurken çabası galibiyet için yeterli olmadı.

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