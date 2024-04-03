Haberler NBA NBA'de sakatlıktan dönen Joel Embiid Philadelphia Sixers'ı galibiyete taşıdı

NBA'de sakatlıktan dönen Joel Embiid Philadelphia Sixers'ı galibiyete taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 109-105 yendi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 10:18
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NBA'de sakatlıktan dönen Joel Embiid Philadelphia Sixers'ı galibiyete taşıdı

NBA'e 9 maçla devam edildi. Sakatlıktan dönen all-star yıldızı Joel Embiid'in 24 sayı, 6 ribaunt, 7 asistle oynadığı maçı kazanan Sixers, bu sezon 41. galibiyetini aldı.

Sixers'ta Kelly Oubre Jr. 25 sayı, 6 ribaunt; Tobias Harris 18 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ve Paul Reed 12 sayı, 9 ribauntluk performans sergiledi.

Thunder'da Chet Holmgren 22 sayı, 7 ribaunt; Aaron Wiggins 15 sayı, 4 ribaunt; Luguentz Dort 15 sayı, 8 ribaunt; Isaiah Joe ise 14 sayı, 7 asistle mücadele etti.

ÖMER FARUK'UN ÇABASI GALİBİYETE YETMEDİ

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, sahasında Cleveland Cavaliers'a 129-113 yenildi.

Maçta 30 dakika süre alan Ömer Faruk'un 11 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle oynadığı Jazz'da Brice Sensabaugh 22 sayı, 7 ribaunt; Collin Sexton 19 sayı, 7 asist ve Taylor Hendrick 18 sayıyla salondan ayrıldı.

Cavaliers'ta ise Caris LeVert 26 sayı, 6 ribaunt, 5 asist; Jarrett Allen 21 sayı, 12 ribaunt, 5 asist; Evan Mobley 21 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkıda bulundu.

- Sonuçlar

Toronto Raptors-Los Angeles Lakers: 111-128

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 117-113

Miami Heat-New York Knicks: 109-99

Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder: 109-105

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 113-106

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 110-105

Utah Jazz-Cleveland Cavaliers: 113-129

Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 104-100

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 109-95

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