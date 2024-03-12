Haberler NBA Milli Basketbolbolcumuz Alperen Şengün'ün son durumu belli oldu

Milli Basketbolbolcumuz Alperen Şengün'ün son durumu belli oldu

Son dakika spor haberleri... Sacramento Kings-Houston Rockets karşılaşmasında sakatlatkık geçiren Alperen Şengün'ün son durumu belli oldu. Ayak bileğinde burkulma ve dizinde morarma meydana gelen Alperen Şengün'ün sakatlığının ameliyat gerektirmediği belirtildi. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 09:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli Basketbolbolcumuz Alperen Şengün'ün son durumu belli oldu

NBA'de 11 Mart Pazartesi günü oynanan Sacramento Kings-Houston Rockets maçında sakatlanan milli basketbolcu Alperen Şengün'ün durumu merak konusuydu.

ESPN'nin aktardığı habere göre, Milli basketbolcunun ayak bileğinin ciddi şekilde burkulduğu ve dizinde morarma meydana geldiği belirtildi.

Alperen Şengün'ün maç sonrası MR'ının çekildiği ve oyuncunun saktalığının ameliyat gerektirmediği vurgulandı.

Milli Basketbolcu'nun 14 Nisan'da sona erecek olan normal sezonda forma giymesinin zor olduğu aktarıldı.

Alperen Şengün bu sezon 21 sayı, 9.3 ribaunt ve 5 asist ortalamalarıyla oynuyor.

Milli basketbolcu bu sezon Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Damontas Sabonis ve Nikola Jokic'le birlikte 1000 sayı, 500 ribaunt ve 300 asist barajını aşan 5 oyuncudan biri konumunda.

Alperen Şengün geçtiğimiz günlerde San Antonio Spurs'e karşı 45 sayı atarak kariyer rekoru kırmıştı.

DİĞER
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cabbar'ı Cem Cücenoğlu Asude Karayavuz ile nikah masasına oturdu! Meğer kebapçıda evlilik teklifi etmiş...
CHP'de 15 milyon TL'lik şaibe! Düzmece evrakla "il binası aldık" dediler 'bağış' yalanı söylediler... Soruşturma başlatıldı
Maçın ardından flaş sözler! "Beşiktaş hayalet gibi"
G.Saray ve F.Bahçe zirveye oynadı! Son 20 yılda...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Korkutan anlar! Alperen Şengün...
Dualarımız Alperen’le
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
İFTAR YAPARKEN SAĞLIKLI BESLENME TAVSİYELERİ
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den dikkat çeken istatistik! F.Bahçe'den dikkat çeken istatistik! 09:36
Alperen Şengün'ün son durumu belli oldu! Alperen Şengün'ün son durumu belli oldu! 09:33
Maçın ardından flaş sözler! "Beşiktaş hayalet gibi" Maçın ardından flaş sözler! "Beşiktaş hayalet gibi" 08:55
Bugün kimin maçı var 12 Mart? Bugün kimin maçı var 12 Mart? 07:48
5 gollü maçta zafer Chelsea'nin! 5 gollü maçta zafer Chelsea'nin! 01:21
Ronaldo'lu Al Nassr Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! Ronaldo'lu Al Nassr Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! 01:21
Daha Eski
5 gollü maçta zafer Chelsea'nin! 5 gollü maçta zafer Chelsea'nin! 01:17
Ronaldo'lu Al Nassr Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! Ronaldo'lu Al Nassr Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! 01:15
Santos: Beşiktaş kimliğini gösteremedik! Santos: Beşiktaş kimliğini gösteremedik! 00:01
Kartal Antep'te ağır yaralı! Kartal Antep'te ağır yaralı! 00:01
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:01
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 00:01