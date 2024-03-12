Milli Basketbolbolcumuz Alperen Şengün'ün son durumu belli oldu

NBA'de 11 Mart Pazartesi günü oynanan Sacramento Kings-Houston Rockets maçında sakatlanan milli basketbolcu Alperen Şengün'ün durumu merak konusuydu.

ESPN'nin aktardığı habere göre, Milli basketbolcunun ayak bileğinin ciddi şekilde burkulduğu ve dizinde morarma meydana geldiği belirtildi.

Alperen Şengün'ün maç sonrası MR'ının çekildiği ve oyuncunun saktalığının ameliyat gerektirmediği vurgulandı.

Milli Basketbolcu'nun 14 Nisan'da sona erecek olan normal sezonda forma giymesinin zor olduğu aktarıldı.

Alperen Şengün bu sezon 21 sayı, 9.3 ribaunt ve 5 asist ortalamalarıyla oynuyor.

Milli basketbolcu bu sezon Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Damontas Sabonis ve Nikola Jokic'le birlikte 1000 sayı, 500 ribaunt ve 300 asist barajını aşan 5 oyuncudan biri konumunda.

Alperen Şengün geçtiğimiz günlerde San Antonio Spurs'e karşı 45 sayı atarak kariyer rekoru kırmıştı.