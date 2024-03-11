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Alperen Şengün acı içinde yerde kaldı

Son dakika spor haberleri... NBA'deki temsilcimiz Alperen Şengün, Houston Rockets - Sacremanto Kings maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Ayak bileği dönen ve dizine de darbe alarak sakatlanan 22 yaşındaki pivot, sahayı tekerlekli sandalye ile terk etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 08:46
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Alperen Şengün acı içinde yerde kaldı

NBA'de, Houston Rockets'ın deplasmanda Sacremanto Kings'i 112-104 mağlup ettiği maçın sonlarında Alperen Şengün'den kötü haber geldi.

Bitime 39 saniye kala rakibine blok yapmak isterken, yere ters basan milli basketbolcu, acı içinde yerde kaldı.

Ayak bileği dönen ve dizine de darbe alarak sakatlanan 22 yaşındaki pivot, sahayı tekerlekli sandalye ile terk etti.

MR'I ÇEKİLECEK

Mücadeleyi 29 dakikada 14 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile tamamlayan Alperen'in sakatlık durumu, dizinden ve bilek bölgesinden çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

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