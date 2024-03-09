Portland Trail Blazers 107-123 Houston Rockets (MAÇ SONUCU ÖZET) Alperen Şengün takımını galibiyete taşıdı!

NBA'de Batı Konferansı'nın iki ekibi Portland Trail Blazers ile Houston Rockets karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçtan Rockets 123-107 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Rockets 63. maçında 28. kez kazanırken Blazers ise 52. maçında 45. defa sahadan yenilgiyle ayrıldı.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN BAŞARILI PERFORMANS

Bu sezon üst üste gösterdiği performanslarla adeta NBA'e damga vuran Alperen Şengün, takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Milli basketbolcu, Portland Trail Blazers karşısında 19 sayı, 9 ribaund ve 6 asistlik performans ortaya koydu.