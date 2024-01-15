Haberler NBA Milwaukee Bucks 143-142 Sacramento Kings (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Milwaukee Bucks 143-142 Sacramento Kings (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberleri... NBA'de Milwaukee Bucks, Sacramento Kings'i Damian Lillard'ın kaydettiği son saniye üçlüğüyle 143-142'lik skorla devirdi. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 10:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milwaukee Bucks 143-142 Sacramento Kings (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, uzatmaya giden maçta Sacramento Kings'i 143-142 mağlup etti.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Bucks, 29 sayı, 4 ribaunt, 8 asistle oynayan Damian Lillard'ın son saniye üçlüğüyle bu sezon 28. galibiyetine uzandı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 27 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaparken, Malik Beasley 23 sayı, 4 ribaunt, 5 asist, Bobby Portis 22 sayı, 10 ribauntluk performans sergiledi.

Kings'te ise De'Aaron Fox 32 sayı, 5 asist, Malik Monk 28 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Kevin Huerter 26 sayı, 10 ribaunt, Domantas Sabonis 21 sayı, 13 ribaunt, 15 asistle mücadele etti.

Gecede alınan diğer sonuçlar şöyle:

Denver Nuggets-Indiana Pacers: 117-109

Miami Heat-Charlotte Hornets: 104-87

Milwaukee Bucks-Sacramento Kings: 143-142 (uzatmada)

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 109-105

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 116-127

DİĞER
Son dakika haberi: Jehezkel'in savunması ortaya çıktı! O hareketin sebebini açıkladı...
Terör hedeflerine ölüm yağıyor: Kamışlı'dan dumanlar yükseliyor
G.Saray'dan flaş Boey kararı! O seçenek...
Transfer yarışı erken başladı! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alperen durmuyor
Alperen 29 sayı attı! Rockets kazandı
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 16 OCAK | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 15 Ocak Pazartesi
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 15 Ocak rakamları
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşgalci İsrail'le ilgili bir skandal paylaşım daha ortaya çıktı! İşgalci İsrail'le ilgili bir skandal paylaşım daha ortaya çıktı! 10:44
Mert Hakan F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı Mert Hakan F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı 10:30
NBA'de Bucks son saniyede Kings'i yıktı! NBA'de Bucks son saniyede Kings'i yıktı! 10:29
Cezayir - Angola maçı ne zaman? Cezayir - Angola maçı ne zaman? 10:26
Kamerun - Gine maçı ne zaman? Kamerun - Gine maçı ne zaman? 10:20
Senegal - Gambiya maçı ne zaman? Senegal - Gambiya maçı ne zaman? 10:13
Daha Eski
G.Saray'dan flaş Boey kararı! O seçenek... G.Saray'dan flaş Boey kararı! O seçenek... 10:09
Transfer yarışı erken başladı! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor Transfer yarışı erken başladı! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor 10:03
Konyaspor'a Ganalı orta saha Konyaspor'a Ganalı orta saha 09:53
Kupada heyecan 5. eleme turuyla devam edecek! Kupada heyecan 5. eleme turuyla devam edecek! 09:53
Beşiktaş'tan olay iddia! ALG Spor... Beşiktaş'tan olay iddia! ALG Spor... 09:43
G.Saray - Kayserispor maçı saat kaçta? G.Saray - Kayserispor maçı saat kaçta? 09:43