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NBA'de New York Knick üst üste 5. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, Portland Trail Blazers'ı 112-84 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 10:14
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NBA'de New York Knick üst üste 5. galibiyetini aldı

NBA'e 5 maçla devam edildi. Knicks, konuk ettiği Blazers'ı 28 sayı farkla yendi.

Knicks'te OG Anunoby 23, Julius Randle ise 20 sayı kaydetti.

Blazers'ta ise Jerami Grant'in 21 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

DAVIS'TEN 41 SAYI

Los Angeles Lakers, konuk ettiği Toronto Raptors'ı 132-131 mağlup etti.

Lakers'ta Anthony Davis, kaydettiği 41 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Raptors'ta ise Scottie Barnes 26, Pascal Siakam 25 sayı attı.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Sacramento Kings: 110-131

Orlando Magic-Minnesota Timberwolves: 92-113

New York Knicks-Portland Trail Blazers: 112-84

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 103-120

Los Angeles Lakers-Toronto Raptors: 132-131

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