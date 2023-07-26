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LeBron James'in oğlu Bronny James kalp krizi geçirdi

Yıldız basketbolcu LeBron James'in oğlu Bronny James, antrenman sırasında kalp krizi geçirdi. Bronny James'in durumunun stabil olduğu açıklandı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:08
LeBron James'in oğlu Bronny James kalp krizi geçirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ta forma giyen yıldız basketbolcu LeBron James'in oğlu Bronny James'in kalp krizi geçirdiği açıklandı. Durumunun stabil olduğu belirtilen Bronny James'in yoğun bakımdan çıkarıldığı belirtildi.

James ailesi sözcüsü yaptığı açıklamada "Sağlık çalışanları onu hemen hastaneye götürdü. Durumu şu an stabil ve yoğun bakımda değil. LeBron James ve ailesinin hayatının gizliliği için biraz saygı bekliyoruz. Gelişmeler oldukça basını bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

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