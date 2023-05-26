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Miami Heat'i mağlup eden Boston Celtics final serisini 6. maça taşıdı

NBA'de Doğu Konferansı final heyecanı devam ediyor. Boston Celtics 5. maçta Miami Heat'i 110-97 yenerek seride durumu 3-2'ye taşıdı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 09:49 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 09:50
Miami Heat'i mağlup eden Boston Celtics final serisini 6. maça taşıdı

NBA Doğu Konferansı final serisi 5. maçında Celtics, TD Garden'da Heat'i konuk etti.

Celtics'te Derrick White 24 sayı, 3 ribaunt, Marcus Smart 23 sayı, 5 top çalma, Jayson Tatum 21 sayı, 8 ribaunt, 11 asist ve Jaylen Brown 21 sayı, 3 top çalmayla galibiyete katkı sağladı.

Konuk takımda Duncan Robinson 18 sayı, 9 asist, Bam Adebayo 16 sayı, 8 ribaunt, Haywood Highsmith 15 sayı ve Jimmy Butler 14 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynadı. Heat'te Ömer Faruk Yurtseven ise 3 dakika 20 saniye sahada kaldığı mücadeleyi 2 sayı, 2 ribaunt, 1 blokla tamamladı.

Serinin 6. maçı, Heat'in ev sahipliğinde 28 Mayıs Pazar günü TSİ 03.30'da yapılacak. Seride 4 galibiyete ulaşacak taraf, NBA finalinde Denver Nuggets'ın rakibi olacak.

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