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Miami Heat seride 1-0 öne geçti! İşte NBA'de play-off turu ilk maçların sonuçları

Son dakika spor haberleri... NBA'de Miami Heat, play-off turu ilk maçında karşılaştığı Miwaukee Bucks’ı 130-117 mağlup ederek seride 1-0 öne geçmeyi başardı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 11:15
Miami Heat seride 1-0 öne geçti! İşte NBA'de play-off turu ilk maçların sonuçları

NBA'de play-off turu heyecanı 4 maç ile devam etti. Doğu Konferansı play-off turu ilk maçında Miami Heat, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 130-117'lik skorla yenerek seride durumu 1-0'a getirdi. Miami'de 35 sayı, 11 asist ve 5 ribaund ile double-double yapan Jimmy Butler, galibiyetin mimarı oldu. Konuk ekipte Bam Adebayo 22 sayı ve 9 ribaund, Kevin Love 18 sayı ve 8 ribaund, Gabe Vincent de 15 sayı ve 6 asist ile mücadele etti. Milwaukee'de ise Khris Middleton'un 33 sayı ve 9 ribaundu, Bobby Portis'in 21 sayı ve 8 ribaundu, Jrue Holiday'in de 16 sayı ve 16 asisti yeterli olmadı. Serinin ikinci maçı, 19 Nisan Salı gecesi yine Milwaukee'nin sahasında oynanacak.

LAKERS MEMPHIS'İ MAĞLUP ETTİ

Batı Konferansı play-off turu ilk maçında Los Angeles Lakers, deplasmanda karşılaştığı Memphis Grizzlies'ı 128-112'lik skorla mağlup ederek seride 1-0 üstünlük kurdu. Lakers'ta Rui Hachimura 29 sayı ve 6 ribaund, Austin Reaves 23 sayı ve 4 asist, Anthony Davis 22 sayı ve 12 ribaund, LeBron James de 21 sayı ve 11 ribaund ile galibiyette pay sahibi oldu. Grizzlies'ta ise Jaren Jackson Jr. 31 sayı ve 5 ribaund, Desmond Bane 22 sayı ve 6 asist, Ja Morant 18 sayı ve 6 ribaund, Dillon Brooks da 15 sayı ve 4 ribaund üretti. Serinin ikinci karşılaşması, 19 Nisan Salı gecesi Grizzlies'in ev sahipliğinde oynanacak.

DENVER MINNESOTA KARŞISINDA ZORLANMADI

Batı Konferansı'nı birinci sırada tamamlayarak play-off vizesi alan Denver Nuggets, konuk ettiği Minnesota Timberwolves karşısında 109-80'lik skorla galip geldi. Seride durumu 1-0 yapan Denver'da Jamal Murray 24 sayı ve 8 asist, Michael Porter Jr. 18 sayı ve 11 ribaund, Kentavious Caldwell-Pope de 15 sayı ve 4 ribaundluk performans sergiledi. Minnesota'da ise Anthony Edwards 18 sayı ve 5 asist, Jaylen Nowell 12 sayı, Karl-Anthony Towns 11 sayı ve 10 ribaund ile maçı noktaladı. Serinin ikinci mücadelesi, 19 Nisan Salı gecesi yine Denver'ın evinde yapılacak.

CLIPPERS SUNS KARŞISINDA ÖNE GEÇTİ

Batı Konferansı ekiplerinin çekişmeli geçen play-off turu mücadelesinde Los Angeles Clippers, konuk olduğu Phoenix Suns'ı 115-110'luk skorla yenerek seriye galibiyetle başladı. Clippers'ta Kahwi Leonard 38 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle gecenin en skorer ismi olurken Eric Gordon 19 sayı, Norman Powell 14 sayı, Ivica Zubac 12 sayı ve 15 ribaund, Russell Westbrook da 9 sayı ve 10 ribaundla oynadı. Suns'ta ise Kevin Durant'ın 27 sayı ve 11 asisti, Devin Booker'ın 26 sayısı, Torrey Craig'in 22 sayı ve 4 ribaundu, Deandre Ayton'un da 18 sayı ve 8 ribaundu yenilgiyi önleyemedi. Seride ikinci maç, 18 Nisan Salı gecesi Suns'ın sahasında oynanacak.

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