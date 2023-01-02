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Denver Nuggets sahasında Boston Celtics'i devirdi! İşte NBA'de gecenin sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferas lideri Denver Nuggets evinde Doğu Konferans lideri olan Bonstan Celtics'i ağırladı. Zorlu karşılaşmada Nuggets, Celtics'i 123-111 mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 10:43
Denver Nuggets sahasında Boston Celtics'i devirdi! İşte NBA'de gecenin sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Boston Celtics'i 123-111 yendi.

NBA'e 3 karşılaşmayla devam edildi. Nuggets, seyircisi önünde oynadığı Celtics mücadelesini kazanarak son 10 maçında 8. galibiyetini aldı.

Nuggets'ın all-star pivotu Nikola Jokic 30 sayı, 12 ribaunt, 12 asistle "triple double"a imza attı. Bruce Brown 21 sayı, Aaron Gordon da 18 sayı, 7 asist, 6 ribauntluk katkıda bulundu.

Celtics cephesinde Jaylen Brown'ın 30 sayı, 8 ribaunt ve Jayson Tatum'ın 25 sayı, 7 ribaunt, 6 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 95-118

Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 118-108

Denver Nuggets-Boston Celtics: 123-111

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