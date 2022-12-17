Haberler NBA Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 118-112 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar!

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 118-112 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar!

Son dakika NBA haberleri... NBA'de Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers'I 118-112 mağlup etti. Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman 14 sayı, 2 asist üretti. İşte NBA'de tüm sonuçlar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 10:54
Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 118-112 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 118-112 kazandıkları Indiana Pacers maçında 14 sayılık katkıda bulundu. NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. Cavaliers, konuk ettiği Pacers'ı Donovan Mitchell'ın 41 sayılık performansıyla yendi.

Cavaliers'ta Darius Garland 20 sayı, 10 asist, 6 ribaunt, Evan Mobley 16 sayı, 9 ribaunt ve Cedi 14 sayı, 2 asist üretti. Pacers'ta Bennedict Mathurin 22 sayı, Tyrese Haliburton ise 17 sayı, 14 asist, 3 top çalmayla maçı tamamladı.

NETS IRVING'İN BASKETİYLE KAZANDI

Toronto Raptors-Brooklyn Nets mücadelesinin galibi son saniyede belli oldu. Son 3.7 saniyeye eşitlikle girildi. All-star oyun kurucu Kyrie Irving, süre dolmadan elinden çıkarmayı başardığı 3 sayılık şutla Nets'in sahadan 119-116 galip ayrılmasını sağladı.

Art arda 5, son 10 maçta 9. galibiyetini alan Nets'te Irving 32 sayı, 5 asist, Kevin Durant 28 sayı ve Nicolas Claxton 15 sayı, 10 ribaunt, 6 blokla oynadı. Ev sahibi Raptors'ta Fred VanVleet'in 39 sayı, 5 ribaunt ve Scottie Barnes'ın 26 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

LAKERS'I GALİBİYETE JAMES TAŞIDI

Batı Konferansı'nda play-in potasına girmeye çalışan Los Angeles Lakers, konferans 3'üncüsü Denver Nuggets'ı 126-108 mağlup etti.

Ev sahibi Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James 30 sayı, 9 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 30 Aralık'ta 38 yaşına girecek James, Michael Jordan'dan (2002 yılı) beri üst üste 3 maçta 30 sayı barajını geçen en yaşlı NBA oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

Lakers'ta 15 sayı, 12 asist, 11 ribauntla "triple double" yapan Russell Westbrook ve 21 sayı, 6 ribaunt üreten Thomas Bryant da galibiyette önemli rol oynadı. Nuggets cephesinde Nikola Jokic 25 sayı, 11 ribaunt, 8 asist, 4 top çalma ve Jamal Murray 23 sayı, 6 asist, 5 ribauntla mücadele etti.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Sacramento Kings: 113-122

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 106-125

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 118-112

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 116-119

Boston Celtics-Orlando Magic: 109-117

Philadelphia 76ers-Golden State Warriors: 118-106

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 110-112

Chicago Bulls-New York Knicks: 91-114

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 130-110

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 126-108



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