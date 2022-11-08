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NBA'de Alperen Şengün'ün gecesi! Double-double yaptı

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de, Alperen Şengün'ün 20 sayı ve 10 ribaunt ile oynadığı Orlando Magic maçından Houston Rockets, 134-127 galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 11:58
NBA'de Alperen Şengün'ün gecesi! Double-double yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, oyuncusu Alperen Şengün'ün 20 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaparak başarılı performans gösterdiği karşılaşmada Orlando Magic'i 134-127 yenerek 6 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Houston Rockets forması giyen ve maçta 29 dakika 2 saniye süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün, 20 sayı, 10 ribaunt, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile oynayarak "double-double" yaptı.

Houston Rockets'ta Jalen Green ise 34 sayı kaydederek maçın en skorer oyuncusu oldu.

Cedi Osman'ın takımı Cavaliers'ın 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Doğu Konferansı'nda Los Angeles Clippers, liderlik mücadelesi veren Cleveland Cavaliers'ı 119-117 yendi.

Bu sonuçla, son 8 maçını kazanan Cedi Osman'ın da formasını giydiği Cavaliers'ın galibiyet serisine, Los Angeles Clippers son vermiş oldu.

Karşılaşmada 3 dakika 24 saniye süre alan Cedi Osman, 2 sayı üretti. Cavaliers'da Donovan Mitchell, 30 sayı atarken Evan Mobley ise 26 sayı kaydetti.

Los Angeles Clippers'ta ise Paul George, 26 sayı ile galibiyete katkı verdi.

Furkan Korkmaz ve Ömer Yurtseven süre almadı

Philadelphia 76ers ise Phoenix Suns'ı 100-88 mağlup etti. Bu karşılaşmada Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz süre almadı.

Joel Embiid kaydettiği 33 sayı ile Philadelphia 76ers'ın galibiyetinde önemli rol oynadı.

Portland Trail Blazers, Miami Heat'i 110-107 yendiği maçta Miami Heat forması giyen milli basketbolcu Ömer Yurtseven ise süre almadı.

Anfernee Simons 25 sayı kaydederek Portland Trail Blazers'ın galibiyetine katkı verdi.

Bucks'ın 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks'a 117-98 yenilerek 9 maçlık galibiyet serisi sonrası ilk mağlubiyetini alarak 10'da 10 yapma şansını kaybetti.

Hawks'ta Dejounte Murray 25 sayı, AJ Griffin ise kariyer rekoru kırarak 24 sayıya ulaştı.

Bucks'ta ise sol dizindeki ağrı nedeniyle bir önceki maçta forma giyemeyen Giannis Antetokounmpo, 25 sayı kaydetti.

Stephen Curry'den 47 sayı

Golden State Warriors, Sacramento Kings'i 116-113 yenerek beş maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Warriors'ta Stephen Curry, 47 sayıyla sezon rekorunu kırarak yedi üçlük isabeti buldu.

Galibiyete, Andrew Wiggins, 25 sayı ve Klay Thompson ise 16 sayılık katkı verdi.

Sacramento Kings'te ise De'Aaron Fox'un 28 ve Malik Monk'un 24 sayısı mağlubiyete engel olmaya yetmedi.

Sonuçlar:

Charlotte Hornets-Washington Wizards: 100-108

Orlando Magic-Houston Rockets: 127-134

Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder: 112-103

Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: 129-122

Philadelphia 76ers-Phoenix Suns: 100-88

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 117-98

Miami Heat-Portland Trail Blazers: 107-110

Chicago Bulls-Toronto Raptors: 111-97

Memphis Grizzlies-Boston Celtics: 106-109

Minnesota Timberwolves-New York Knicks: 107-120

San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 109-115

Dallas Mavericks-Brooklyn Nets: 96-94

Golden State Warriors-Sacramento Kings: 116-113

Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 139-116

Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers: 119-117

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