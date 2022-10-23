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Cedi Osman 15 sayı attı Cavaliers galip geldi

Cedi Osman'ın 15 sayıyla oynadığı maçta Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls'u 128-96 mağlup etti. İşte NBA'de gecenin sonuçları.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 11:54
Cedi Osman 15 sayı attı Cavaliers galip geldi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Chicago Bulls'u 128-96 mağlup ettiği maçta milli basketbolcu Cedi Osman, galibiyete 15 sayıyla katkı verdi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda Cleveland Cavaliers deplasmanda Chicago Bulls'u 128-96 mağlup etti.

Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 25 dakika 43 saniye süre aldığı karşılaşmada 15 sayı 2 ribaunt ve 5 asist ile oynadı.

Donovan Mitchell, bulduğu 32 sayı ile Cleveland Cavaliers'ta en skorer oyuncu olarak galibiyette de önemli rol oynadı.

San Antonio Spurs'un, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 114-105 yendiği maçta milli basketbolcu Furkan Korkmaz süre almadı.

Giannis Antetokounmpo'dan 44 sayı

Milwaukee Bucks, konuk ettiği Houston Rockets'ı 125-105 mağlup etti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, süre aldığı 28 dakikada 44 sayı, 12 ribaunt ile "double double" yaptı.

Maçta, Antetokounmpo faul çizgisinden 13'te 8 sayı bularak Bucks'taki kariyerinde 4 bin 891 denemede 3 bin 508 serbest atış sayısı çıkararak (%71.7) takımının serbest atış lideri oldu.

Sidney Moncrief, 1979-89 yılları arasında Bucks ile 3 bin 505 serbest atıştan sayı buldu.

Houston Rockets forması giyen ve karşılaşmada 22 dakika 58 saniye süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün ise, 9 sayı ve 9 ribaunt ile oynadı.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs: 105-114

Indiana Pacers-Detroit Pistons: 124-115

Orlando Magic-Boston Celtics: 120-126

Miami Heat-Toronto Raptors: 112-109

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 96-128

Milwaukee Bucks-Houston Rockets: 125-105

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 137-96

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 122-117

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 109-111

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