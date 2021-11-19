Curry rekor kırdı Warriors kazandı!

NBA'e 6 maçla devam edildi. Son çeyreğe 13 sayı geride girmesine karşın rakibine bu bölümde sadece 8 sayı şansı veren Warriors, karşılaşmadan 15 sayı farkla ayrıldı.

40 sayı, 6 asist, 4 ribauntla galibiyette önemli rol oynayan Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, bu sezon ilk 15 maçta attığı üçlük sayısını 85'e çıkardı ve kendine ait rekoru geliştirdi. Curry, ilk 15 maçta 2018-19 sezonunda 80, 2015-16 sezonunda 74 üçlük atmıştı.

Cavaliers'ta Darius Garland 25 sayıyla en skorer isim oldu. Dean Wade ve Kevin Love, 17 sayıyla oynadı.

FURKANLI 76ERS, MAĞLUBİYET SERİSİNE SON VERDİ

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Denver Nuggets'ı 103-89 yenerek 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Furkan Korkmaz, 22 dakika süre aldığı maçta 5 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik performans sergiledi. Konuk takımda Tyrese Maxey 22, Seth Curry 20, Tobias Harris de 17 sayıyla salondan ayrıldı.

Nikola Jokic'in 30 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı ev sahibi ekipte, Will Barton 19 sayı üretti.

HEAT SERİSİNİ 4 MAÇA ÇIKARDI

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Miami Heat, sahasında Washington Wizards'ı 112-97 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Heat'te Jimmy Butler 32 sayı, 5 asist, Bam Adebayo 20 sayı, 9 ribauntla galibiyete katkı sağlarken, milli basketbolcu iki sayıyla oynadı.

Bradley Beal'in 30 sayı ürettiği Wizards'ta Kyle Kuzma 19 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors: 89-104

Miami Heat-Washington Wizards: 112-97

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 120-108

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 115-90

Denver Nuggets-Philadelphia 76ers: 89-103

Utah Jazz-Toronto Raptors: 119-103