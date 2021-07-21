Son dakika NBA haberleri | Milwaukee Bucks'ı şampiyonluğuna taşıyan Giannis Antetokounmpo'ya efsanelerden tebrik!

Milwaukee Bucks'ı 50 yıl sonra ilk şampiyonluğuna taşıyan Giannis Antetokounmpo'ya, birçok NBA yıldızından tebrik mesajı geldi.

Ekibinin serinin 6. maçında Phoenix Suns'a karşı 105-98 galibiyetinin ardından, LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry ve diğer birçok NBA yıldızı, Greek Freak'e Twitter'da tebriklerini şu şekilde sundular;

LeBron James

"Selam duruyorum ve tebrik ediyorum Giannis!! Bunu hak ettin!"

Kevin Durant

"Milwaukee Bucks takımına, Milwaukee şehrine ve gürültülü taraftarlarına saygılar. İnanılmaz bir playoff maratonuydu dostlar!"

Stephen Curry

"Bu gece oradaki azameti izlemekten keyif aldım. AZAMET! Giannis tebrikler kardeşim."

Jamal Murray

"İzlemesi zevkliydi Bucks'ı tebrik ederim"

Dwyane Wade

"Efsanevi! Giannis ve Bucks'a tebrikler."

Rudy Gobert

"Giannis ve Milwaukee için çok mutluyum... Kalbinizi ve ruhunuzu bir hedefe kilitlediğinizde ve kendinize karşı samimi ve sadık kaldığınızda, neler olduğunu görmek inanılmaz. İlham verici."

Jaylen Brown

"Giannis'e saygılar!"

Larry Nance Jr.

"Giannis henüz 26 yaşında abi..."

Magic Johnson

"Giannis Antetokounmpo! 50 sayı, 14 ribaund, 5 blok... vay be! MVP'yi tebrik ederim!"