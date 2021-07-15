Son dakika spor haberleri | NBA'den Alperen Şengün için draft tahmini!

Beşiktaş forması giyen Alperen Şengün, 2021 NBA Draftı'nda en yüksek sıradan seçilmesi muhtemel Avrupalı oyuncu olarak ortaya çıktı. Draft ile ilgili tahminler yapan çeşitli siteler de Alperen için belli sıralama tahminleri yaparak, muhtemel adreslerini kaleme aldılar.

NBA.com sitesinde yer alan Draft tahmininde şu yorumlar yapıldı:d

"Uluslararası sahnede, Türkiye'den Alperen Şengün ve Avustralya'dan Josh Giddey, sırasıyla Spurs ve Pacers için çeşitli tahmin listelerinde muhtemel garanti lotarya seçimleri gibi görünüyorlar. İkisi de 18 yaşında olan oyuncuların her ikisi de pozisyonları için biraz zayıflar ama birkaç sezon boyunca profesyonel düzeyde rekabet ettiklerinden ötürü, nispeten hazır gelebilirler."

NBA Draft Room sitesinde 19 yaşındaki oyuncunun takımı, 8. sıradan seçim yapacak olan Orlando Magic olarak öngörüldü:

"Magic, Nikola Vucevic ile yolları ayırmış olsa da, benzer bir oyun tarzına sahip olan Şengün ile yetenekli bir yedeğe sahip olabilir. Şengün fiziksel olarak oldukça güçlü, dayanıklı ve üst düzey yeteneğe sahip bir oyuncu. Avrupada oldukça verimliydi ve henüz 18 yaşındayken, Türkiye liginde MVP ödülünü kazanmıştı."

NBC Sports'ta yer alan tahminde ise, 14'üncü sıradan seçileceği düşünülen Alperen'in NBA'deki takımının Golden State Warriors olabileceği açıklandı:

"2021'de maç başına 19.2 sayı, 9.4 ribaund ve 1.7 blok ortalamalarıyla Türkiye Ligi'nde MVP ödülünü kazanan Şengün, yaşına göre etkileyici bir şekilde parlamıştı ve belki de geçen yıl 2 numaradan seçilen James Wiseman'a bir şeyler öğretebilir. Şengün ve Wiseman harika bir uzun kombosu olurdu."