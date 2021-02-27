Haberler NBA Kevin Durant'ten kötü haber! Yıldız isim NBA All-Star maçında oynayamayacak

'ten kötü haber! Yıldız isim maçında oynayamayacak

Son dakika spor haberleri... Baksetbolseverlerin merakla beklediği maçının tarihi yaklaşıyor. Yapılan açıklamaya göre karşılaşmada 'in yıldızı , sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 07:49
Kevin Durant'ten kötü haber! Yıldız isim NBA All-Star maçında oynayamayacak

Amerikan Basketbol Ligi () ekibi 'in yıldız ismi , sakatlığı nedeniyle All-Star maçında forma giyemeyecek.

Brooklyn Nets'ten yapılan açıklamaya göre, sol bacağından sakatlanan 32 yaşındaki basketbolcu bir süre daha tedavi görecek. maçında takımının kaptanı seçilen Durant, sakatlığı dolayısıyla organizasyonda yer alamayacak.

2019 yılında aşil tendonu kopan ve 552 gün parkeden uzak kalan 'li yıldızın, geçen aralık ayında sakatlığı geçmişti.

Durant, NBA'de bu sezon oynadığı 19 maçta 29 sayı, 5.3 asist ve 7.3 ribaunt ortalamaları yakaladı.



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