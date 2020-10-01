Haberler NBA Los Angeles Lakers 116-98 Miami Heat | MAÇ SONUCU

116-98 | MAÇ SONUCU

'de şampiyonluk düğümü çözülüyor. Final serisinde , rakibi 'i 116-98 yenerek 1-0 öne geçmeyi başardı. Heat'in all-star oyuncuları , ve , karşılaşma sırasında sakatlandı. | NBA haberleri

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 10:09
Los Angeles Lakers 116-98 Miami Heat | MAÇ SONUCU

Amerikan Basketbol Ligi () finalinde 'i 116-98 yenen , seride 1-0 öne geçti. Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 31-28 önde geçen Lakers, soyunma odasına da 65-48 üstünlükle gitti. Son periyot öncesi farkı 26 sayıya (93-67) çıkaran Lakers, sahadan 116-98 galip ayrıldı.

Heat'in all-star oyuncuları , ve , karşılaşma sırasında sakatlandı. Sol ayağından sakatlanan Dragic ve sol omzundan sakatlanan Adebayo, sahayı terk etmek zorunda kaldı. Sol ayak bileği burkulan Butler ise maça devam etti.

Lakers'ı galibiyete, 34 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, 3 blok üreten Anthony Davis ve 25 sayı, 13 ribaunt, 9 asistle "double double" yapan LeBron James taşıdı.

Mücadeleyi 23 sayı, 5 asistle tamamlayan Butler, Heat'in en skoreri oldu. Yedek oyuncular Kendrick Nunn 18, Tyler Herro 14 sayı kaydetti.

Final serisinin 2. maçı, 3 Ekim Cumartesi günü TSİ 04.00'de oynanacak.



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