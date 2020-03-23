NBA efsanesi Charles Barkley'nin corona testi negatif çıktı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü NBA'e de yayılırken, bazı basketbolcuların test sonucu pozitif çıkmıştı. Corona'ya yakalanan bazı isimlerle yakın zamanda görüşen NBA efsanesi Charles Barkley de bunun üzerine geçtiğimiz günlerde test yaptırdığını açıklamıştı.

57 yaşındaki eski yıldız müjdeli haberi verip test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. ABD'nin ünlü spor sitelerinden Turner Sports'a konuşan Barkley, "Bu sabah COVID-19 test sonuçlarımı aldım ve negatifler" dedi Herkese evde kalma çağrısı yapan ABD'li spor adamı, "İlginize ve desteğinize teşekkür ederim. Lütfen herkes sağlığı ve huzuru için önlem alsın. Kurallara uyalım" ifadesini kullandı.