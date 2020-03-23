NBA efsanesi Charles Barkley'nin corona testi negatif çıktı - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
23 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler NBA NBA efsanesi corona testi yaptırdı! Sonucu...

efsanesi 'nin corona testi negatif çıktı

NBA efsanesi Charles Barkley'nin corona testi negatif çıktı

'in (Amerikan ) efsane isimlerinden , corona virüsü şüphesi nedeniyle test yaptırdığını açıkladı. 'li basketbol adamı, test sonucunun negatif çıktığını belirtip, "İlginize ve desteğinize teşekkür ederim. Lütfen herkes sağlığı ve huzuru için önlem alsın. Kurallara uyalım" ifadesini kullandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü 'e de yayılırken, bazı basketbolcuların test sonucu pozitif çıkmıştı. Corona'ya yakalanan bazı isimlerle yakın zamanda görüşen NBA efsanesi de bunun üzerine geçtiğimiz günlerde test yaptırdığını açıklamıştı.

57 yaşındaki eski yıldız müjdeli haberi verip test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. 'nin ünlü spor sitelerinden Turner Sports'a konuşan Barkley, "Bu sabah COVID-19 test sonuçlarımı aldım ve negatifler" dedi Herkese evde kalma çağrısı yapan ABD'li spor adamı, "İlginize ve desteğinize teşekkür ederim. Lütfen herkes sağlığı ve huzuru için önlem alsın. Kurallara uyalım" ifadesini kullandı.

  1. 23.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

NBA efsanesi Charles Barkley'nin corona testi negatif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN