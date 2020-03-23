NBA efsanesi Charles Barkley'nin corona testi negatif çıktı
NBA'in (Amerikan Basketbol Ligi) efsane isimlerinden Charles Barkley, corona virüsü şüphesi nedeniyle test yaptırdığını açıkladı. ABD'li basketbol adamı, test sonucunun negatif çıktığını belirtip, "İlginize ve desteğinize teşekkür ederim. Lütfen herkes sağlığı ve huzuru için önlem alsın. Kurallara uyalım" ifadesini kullandı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü NBA'e de yayılırken, bazı basketbolcuların test sonucu pozitif çıkmıştı. Corona'ya yakalanan bazı isimlerle yakın zamanda görüşen NBA efsanesi Charles Barkley de bunun üzerine geçtiğimiz günlerde test yaptırdığını açıklamıştı.
57 yaşındaki eski yıldız müjdeli haberi verip test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. ABD'nin ünlü spor sitelerinden Turner Sports'a konuşan Barkley, "Bu sabah COVID-19 test sonuçlarımı aldım ve negatifler" dedi Herkese evde kalma çağrısı yapan ABD'li spor adamı, "İlginize ve desteğinize teşekkür ederim. Lütfen herkes sağlığı ve huzuru için önlem alsın. Kurallara uyalım" ifadesini kullandı.
- 23.03.2020
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