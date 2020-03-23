NBA'de corona virüse yakalanan ilk isim Rudy Gobert açıkladı: Tat ve koku alamıyorum

NBA takımlarından Utah Jazz'de oynayan Rudy Gobert, ligde corona virüse yakalandığı tespit edilen ilk isim olmuştu.

Gobert, henüz virüse yakalandığı anlaşılmadan önce salgınla alay ederek basın mensuplarının masadaki bütün mikrofonlarına dokunmuş ve gülerek salonu terk etmişti.

Hastalığı en başından beri ciddiye almadığına pişman olduğunu söyleyen Rudy Gobert "Sizi gelişmelerden haberdar etmek için bunu yazıyorum. Koku ve tat duyusu kaybı semptomlar arasında ve ben 4 gündür ne tat ne de koku alamıyorum. Aynı şey yaşayan var mı?" paylaşımını yaptı.