NBA'de corona virüse yakalanan ilk isim Rudy Gobert açıkladı: Tat ve koku alamıyorum - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
23 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler NBA Corona virüse yakalanmıştı! Tat ve koku alamadığını açıkladı

'de corona virüse yakalanan ilk isim açıkladı: Tat ve koku alamıyorum

NBA'de corona virüse yakalanan ilk isim Rudy Gobert açıkladı: Tat ve koku alamıyorum

'de corona virüse yakalandığı tespit edilen ilk oyuncu olan 'te semptomlar görülmeye başlandı. Yaptığı hareketle basın mensuplarını riske attığı için büyük tepki gören Gobert, tat ve koku alamadığını açıkladı.

takımlarından 'de oynayan , ligde corona virüse yakalandığı tespit edilen ilk isim olmuştu.

Gobert, henüz virüse yakalandığı anlaşılmadan önce salgınla alay ederek basın mensuplarının masadaki bütün mikrofonlarına dokunmuş ve gülerek salonu terk etmişti.

Hastalığı en başından beri ciddiye almadığına pişman olduğunu söyleyen Rudy Gobert "Sizi gelişmelerden haberdar etmek için bunu yazıyorum. Koku ve tat duyusu kaybı semptomlar arasında ve ben 4 gündür ne tat ne de koku alamıyorum. Aynı şey yaşayan var mı?" paylaşımını yaptı.

Corona’ya yakalanan Rudy Gobert koku alamıyor!

  1. 23.03.2020
  2. Güncelleme: 23.03.2020 13:42
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