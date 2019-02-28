Ersan'lı Milwaukee Bucks, Sacremanto Kings'ı mağlup etti
28 Şubat 2019, Perşembe
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Ersan'lı , Sacremanto Kings'ı mağlup etti

Ersan'lı Milwaukee Bucks, Sacremanto Kings'ı mağlup etti

NBA'de milli basketbolcu 'nın takımı , deplasmanda oynadığı 'i 141-140 yendi. Ersan 14 dakika süre aldığı maçta 8 sayı, 6 ribaund, 1 asist ve 1 blok ile maçı tamamladı.


NBA'de normal sezon heyecanı 11 karşılaşma ile devam etti. , Gelden 1 Center'da karşılaştığı 'i 141-140'lık skorla mağlup ederek, 47. galibiyetini elde etti ve Doğu Konferansı'nda liderliğini sürdürdü. Sacremanto ise 30. mağlubiyetini aldı. Milwaukee'de forma giyen milli basketbolcu 14 dakika süre aldığı maçta 8 sayı, 6 ribaund, 1 asist ve 1 blok ile oynadı. Bucks'ta ayrıca Eric Bledsoe 26 sayı, 13 asist ve 12 ribaundluk performans göstererek triple-double yaptı. Kings'te ise Buddy Hield'in 32, 'in de 28 sayısı galibiyete yetmedi.

Wade son saniyede Warriors'u yıktı
, American Airlines Arena'da karşı karşıya geldiği Golden State Warriors'u 'in son saniye üçlüğüyle 126-125 mağlup etti. Miami ligdeki 27. galibiyetini elde ederken, Warriors ise 18. mağlubiyeti aldı. Miami'de Goran Dragic 27 sayı, 3 ribaund ve Dwyane 25 sayı, 7 ribaund ile maçı tamamladı. Warriors'ta ise Klay Thompson 36 sayı, 2 ribaund ve 29 sayı, 5 sayı ile oynadı.

Lakers evinde galip
Lakers, 'da mücadele ettiği 'ı 125-119 yendi ve 29. galibiyetini aldı. Lakers'ta LeBron James 33 sayı, 10 asist, Brandon Ingram 23 sayı, 6 ribaund ile oynadı. Ligdeki 36. mağlubiyetini alan Pelicans'ta ise Julius Randle 35 sayı, 6 ribaund ve Anthony Davis 22 sayı, 8 ribaund ile müsabakayı tamamladı.
NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle:

: 113 - : 118
: 131 - Minnesota Timberwolves: 123
Brooklyn Nets: 116 - Washington Wizards: 125
Miami Heat: 126 - Golden State Warriors: 125
Boston Celtics: 92 - : 97
Memphis Grizzlies: 107 - Chicago Bulls: 109
: 105 - Detroit Pistons: 93
Dallas Mavericks: 110 - Indiana Pacers: 101
Utah Jazz: 111 - Los Angeles Clippers: 105
Sacramento Kings: 140 - Milwaukee Bucks: 141
Los Angeles Lakers: 125 - New Orleans Pelicans: 119

  1. 28.02.2019
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