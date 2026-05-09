Toprak Fransa’da piste çıkıyor

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 5. yarışında Fransa'da piste çıkıyor. Le Mans kentindeki Bugatti Pisti'nde, gerçekleşecek yarışın sıralama turları, 9 Mayıs Cumartesi günü TSİ 11.50'de, sprint mücadelesi TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 10 Mayıs günü TSİ 15.00'de koşulacak.
Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 06:50
