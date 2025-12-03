CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Motor Sporları Türkiye Motosurf milli sporcuları dikkat çekici bir başarı grafiği yakaladı!

Türkiye Motosurf milli sporcuları dikkat çekici bir başarı grafiği yakaladı!

Türkiye Motosurf Milli Takımı, 2025 Dünya Motosurf Şampiyonası’nda farklı kategorilerde ilk 10’a girerek uluslararası arenada dikkat çekici bir başarıya imza attı. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 14:32
Türkiye Motosurf milli sporcuları dikkat çekici bir başarı grafiği yakaladı!

Türkiye Motosiklet Federasyonu bünyesinde 2023 yılında kurulan Motosurf branşı, henüz yeni bir spor dalı olmasına rağmen kısa sürede uluslararası arenada dikkat çekici bir başarı grafiği yakaladı.

Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması ve farklı bölgelerde yer alan geniş göl alanları, Motosurf sporunun gelişimi için büyük bir potansiyel sunuyor. Türkiye, 2025 Dünya Motosurf Şampiyonası'nda farklı kategorilerde birçok sporcusuyla ilk 10 içinde yer alarak önemli bir başarıya imza attı. 2025 yılında Dünya Motosurf Şampiyonası'nın bir etabı ilk kez uluslararası alanda İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlendi. Bu organizasyon, Türkiye'de branşa olan ilgiyi artırırken milli sporculara dünya sahnesinde önemli bir görünürlük sağladı. 2025 sezonunda Dubai, Türkiye, İtalya, Hırvatistan ve Macau etaplarında mücadele eden Türkiye Motosurf milli sporcuları, sezonu Macau'daki final yarışlarıyla tamamladı. Milli sporcular, birçok kategoride elde ettiği değerli derecelerle Türk sporcuların Motosurf branşında dünya standartlarında rekabet ettiğini bir kez daha kanıtladı.

2025 TÜRKİYE MOTOSURF MİLLİ TAKIM KADROSU ŞU ŞEKİLDE:

Master kategori

Murat Yorgancılar (Takım kaptanı)

Osman Sedat Erus

Efe Gürsoy

Erhan Özcan

Stock kategori

İsmail Kaptanoğlu

Stock R - Merlin plus kategori

Behiç Ender Yorgancılar

Ali Ülgen Nağış

Kadın kategorisi

Melodi Gülşen Kaptanoğlu

Junior boy kategori

Sani Ateş Erus

Muhammed Aras Çiğdem

İLK 10'DA YER ALAN TÜRK SPORCULAR ŞU ŞEKİLDE:

Master kategori:

9. Murat Yorgancılar

10. Efe Gürsoy

Stock kategori:

8. İsmail Kaptanoğlu

Stock R - Merlin plus:

6. Behiç Ender Yorgancılar

Junior boy:

8. Sani Ateş Erus

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
