Sebastien Ogier 9. kez dünya şampiyonu oldu!

WRC'nin takvime bu yıl eklenen Suudi Arabistan Rallisi, sezonun en kaotik yarışlarından biri olarak tarihe geçti. Lastik patlamalarının, süspansiyon sorunlarının ve strateji savaşlarının damga vurduğu rallide zafere Hyundai pilotu Thierry Neuville ulaşırken, Sebastien Ogier ise kariyerinin 9. Dünya Ralli Şampiyonası zaferine uzandı.

EVANS AVANTAJLA BAŞLADI

Sezon finaline, Toyota pilotu Elfyn Evans, takım arkadaşı Ogier'nin üç puan önünde girmişti. Pist yarışlarına geçmeye hazırlanan Kalle Rovanpera ise 24 puan geriden çok küçük bir şansa sahipti. Üstelik Ogier sezon içinde üç ralli kaçırmıştı; buna rağmen Fransız efsane, aldığı sonuçla Loeb'ün 9 şampiyonlukluk rekorunu sadece 4 puan farkla yakalamayı başardı.

Suudi Arabistan'ın sert etapları özellikle şampiyonluk adaylarını zorladı. Rally1 pilotlarının tamamı en az bir kez lastik patlattı. Perşembe gününün en karlı çıkan ismi Ogier olurken Rovanpera aynı gün lastik sorunuyla geriye düştü. Evans ise ikinci geçişlerde tempo bulamadı; bir kavşağı kaçırması da eklenince günü ancak dokuzuncu sırada tamamlayabildi.

CUMA

Evans'ın zorlanması cuma sabahı da sürdü. 11. etapta lastik değiştirmek zorunda kalan Galli pilot, iki dakikadan fazla kaybederek 10. sıraya geriledi ve şampiyonluk umutları ciddi yara aldı.

Liderlik cephesinde ise dramatik gelişmeler yaşandı.

Toyota'dan Sami Pajari ve Hyundai'den Ott Tanak, rallinin liderlik mücadelesini taşırken 13. etapta lastik patlattı. İkili, Fourmaux ve Sesks'in hemen arkasında aynı zamanı paylaştı. Tanak'ın üç lastik sorunu daha yaşaması ise Estonyalıyı yarıştan kopardı.

Bu esnada Ogier altıncı sıraya yükseldi. Rovanpera 14. etabı kazanarak beşinci sıraya tırmandı. Evans ise ancak sekizinci olabildi.

Cuma gününün hikayesi ise Martin Sesks - Adrien Fourmaux düellosu oldu. WRC'ye yeni dönen Sesks, perşembe günü etap galibiyetleriyle herkesi şaşırtırken, cuma boyunca liderliği birkaç kez el değiştiren dramatik bir mücadele ortaya koydu.

Fourmaux, 14. etap sonrası 2.4 saniyelik avantaj yakalamışken son zaman kontrolüne bir dakika erken girdiği için bir dakika ceza aldı. Bu büyük hata, onu Sesks, Neuville ve Katsuta'nın arkasına itti.

CUMARTESİ

Cumartesiye Sesks lider, Neuville ise sadece 3.4 saniye geride başladı.

Belçikalı pilot, 15. etapta daha temkinli giden Sesks'i geçerek liderliği aldı.

Rallinin kırılma anı ise 16. etapta geldi:

Sesks çifte lastik patlaması yaşadı ve teknik sorunlarla boğuştu. Böylece Neuville, Fourmaux'nun 54.7 saniye önünde büyük bir avantaj yakaladı.

Ogier bu bölümde atağa kalkarak rallideki ilk etap galibiyetini aldı ve üçüncülüğe yükseldi. Evans da toparlanarak altıncı sıraya çıktı. Güç Etabı öncesi Ogier ile Evans arasındaki şampiyonluk farkı beş puandı.

Evans Güç Etabı'nı kazandı ancak bu sonuç Ogier'nin 9. kez dünya şampiyonu olmasını engellemeye yetmedi.

OGIER TARİH YAZDI

Hyundai pilotu Thierry Neuville, sezonun ilk galibiyetini alarak takıma 1-2'lik bir zafer kazandırdı. Toyota'dan Pajari dördüncü, Katsuta beşinci oldu. İlk 10'u Rovanpera, Munster, McErlean ve Rally2 sınıfının en hızlı ismi Oliver Solberg tamamladı.

Sebastien Ogier ise bir kez daha tarihe geçti. Ogier, WRC'nin en zorlu finallerinden birinde kazandığı dokuzuncu dünya şampiyonluğu ile motorsporları tarihindeki yerini daha da sağlamlaştırdı.