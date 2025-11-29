Genç Türk pilot Alp Aksoy Formula Trophy sezonunun açılış yarışını kazandı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Genç yarış pilotu Alp Aksoy, üç etaptan oluşan Formula Trophy sezonunun ilk yarışında büyük bir başarıya imza atarak Dubai Autodrome’da gerçekleştirilen açılış yarışını birincilikle tamamladı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 16:29
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Aksoy, güçlü performansını start anından itibaren sürdürerek tüm etap boyunca üstünlüğünü korudu ve damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Bu sezon üç yarıştan oluşan Formula Trophy takvimi şu şekilde devam ediyor:

• 28–30 Kasım – Dubai Autodrome (Gerçekleşti – Aksoy 1.'lik elde etti)

• 5–7 Aralık – Abu Dhabi

• 11–13 Aralık – Abu Dhabi (Sezon Finali)

Sezonun açılışında elde ettiği bu kritik zaferle moral bulan Alp Aksoy, gelecek yarışlara daha da iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Genç pilot, serinin geri kalan iki yarışında da zirve mücadelesini sürdürerek sezonun en güçlü isimlerinden biri olmayı hedefliyor.

Formula Trophy, genç pilotların kendilerini uluslararası arenada gösterme fırsatı yakaladığı, rekabet seviyesi yüksek organizasyonlardan biri olarak dikkat çekiyor. Aksoy'un açılıştaki bu önemli galibiyeti, hem kariyerinde hem de Türk motor sporları adına değerli bir başarı olarak öne çıkıyor.

