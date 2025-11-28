İtalya’da iki ödül

İtalya'nın tarihi kenti Venedik’te, SRO Motorsports Group 2025 sezonu ödül töreninde Borusan Otomotiv Motorsport, iki ödül kazandı. BOM, 2025 GT4 Avrupa Şampiyonası’nda elde ettiği ‘Takımlar İkinciliği’ ve ‘Pilotlar Silver Kategori Üçüncülüğü’ ödüllerini teslim alarak sezonu taçlandırdı.
İtalya'nın tarihi kenti Venedik'te, SRO Motorsports Group 2025 sezonu ödül töreninde Borusan Otomotiv Motorsport, iki ödül kazandı. BOM, 2025 GT4 Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği 'Takımlar İkinciliği' ve 'Pilotlar Silver Kategori Üçüncülüğü' ödüllerini teslim alarak sezonu taçlandırdı.