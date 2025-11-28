CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Motor Sporları İtalya'da iki ödül

İtalya'da iki ödül

İtalya'nın tarihi kenti Venedik’te, SRO Motorsports Group 2025 sezonu ödül töreninde Borusan Otomotiv Motorsport, iki ödül kazandı. BOM, 2025 GT4 Avrupa Şampiyonası’nda elde ettiği ‘Takımlar İkinciliği’ ve ‘Pilotlar Silver Kategori Üçüncülüğü’ ödüllerini teslim alarak sezonu taçlandırdı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 06:50
İtalya’da iki ödül
