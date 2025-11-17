İspanya’da zafer Bezzechi’nin

MOTOGP Dünya Şampiyonası'nın son ayağı İspanya Grand Prix'sinde Aprilia ekibinin İtalyan pilotu Marco Bezzecchi birinci oldu. Trackhouse'tan Raul Fernandez 0.686 saniye farkla ikinci ve Pertamina Enduro'dan Fabio Di Giannantonio 3.765 saniye farkla üçüncü oldu.
MOTOGP Dünya Şampiyonası'nın son ayağı İspanya Grand Prix'sinde Aprilia ekibinin İtalyan pilotu Marco Bezzecchi birinci oldu. Trackhouse'tan Raul Fernandez 0.686 saniye farkla ikinci ve Pertamina Enduro'dan Fabio Di Giannantonio 3.765 saniye farkla üçüncü oldu.