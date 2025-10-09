CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Motor Sporları Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, GT World Challenge Avrupa Dayanıklılık Kupası'nda yarışacak

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, GT World Challenge Avrupa Dayanıklılık Kupası'nda yarışacak

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, 2025 GT World Challenge Avrupa Dayanıklılık Kupası'nın İspanya'da düzenlenecek 10. ayağında piste çıkacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 16:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, GT World Challenge Avrupa Dayanıklılık Kupası'nda yarışacak

2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) sezonunun şampiyonu Red Bull sporcusu Ayhancan, Barselona kentindeki Barcelona-Catalunya pistinde yapılacak yarışlar için direksiyon başına geçecek.

Schumacher CLRT takımı adına yarışacak Ayhancan, Hollandalı pilot Larry ten Voorde ve Fransız pilot Alessandro Ghiretti ile üç saat sürecek dayanıklılık mücadelesi verecek.

Takımlar, hız, strateji ve dayanıklılığı bir araya getirerek sezonun kapanış yarışında en yüksek puanları toplamak için yarışacak.

Hafta sonu programı, 11 Ekim Cumartesi günü TSİ 10.00'da antrenman seansı, TSİ 15.35'te ön eleme turlarıyla başlayacak. 12 Ekim Pazar günü ise TSİ 11.25'te sıralama turları, ardından TSİ 16.00'da ana yarış yapılacak.

Osimhen’den İtalyan polisine çarpıcı ifade!
F.Bahçe'de o soru yanıt buldu!
DİĞER
Real Madrid'den Arda Güler için çılgın karar! Devlere cevap böyle verildi...
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Görev gücünde olacağız | Hamas'a tebrik İsrail'e uyarı
G.Saray'dan Icardi kararı!
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de o soru yanıt buldu! F.Bahçe'de o soru yanıt buldu! 16:34
Ayhancan Güven Avrupa Dayanıklılık Kupası'nda yarışacak Ayhancan Güven Avrupa Dayanıklılık Kupası'nda yarışacak 16:14
Ederson’un yerine çağrıldı, dolandırıldığını sandı! Ederson’un yerine çağrıldı, dolandırıldığını sandı! 16:11
İşte Beşiktaş'ın 4. forması! İşte Beşiktaş'ın 4. forması! 15:47
G.Saray'dan Icardi kararı! G.Saray'dan Icardi kararı! 15:44
Osimhen’den İtalyan polisine çarpıcı ifade! Osimhen’den İtalyan polisine çarpıcı ifade! 15:42
Daha Eski
Mourinho: Benfica beni her gün... Mourinho: Benfica beni her gün... 15:21
Kayserispor'dan Volkan Demirel açıklaması! Kayserispor'dan Volkan Demirel açıklaması! 15:17
Güiza’dan itiraf: Pep Guardiola beni... Güiza’dan itiraf: Pep Guardiola beni... 15:13
F.Bahçe'ye Mert Hakan Yandaş müjdesi! F.Bahçe'ye Mert Hakan Yandaş müjdesi! 14:51
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği mesaisi sürüyor Beşiktaş'ın Gençlerbirliği mesaisi sürüyor 14:17
Kızılyıldız'da Sfairopoulos dönemi sona erdi! Kızılyıldız'da Sfairopoulos dönemi sona erdi! 13:58