CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Motor Sporları Fermin Aldeguer’den Mandalika’da zafer! Genç İspanyol MotoGP’de ilk galibiyetini aldı

Fermin Aldeguer’den Mandalika’da zafer! Genç İspanyol MotoGP’de ilk galibiyetini aldı

Mandalika’daki Endonezya Grand Prix’sinde zafer, MotoGP’nin genç yıldızı Fermín Aldeguer’in oldu. 20 yaşındaki İspanyol, kariyerinin ilk birinciliğini elde ederken podyumun tamamı İspanyollardan oluştu. Acosta ikinci, Alex Marquez üçüncü sırayı aldı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 11:07 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 11:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fermin Aldeguer’den Mandalika’da zafer! Genç İspanyol MotoGP’de ilk galibiyetini aldı

MotoGP Endonezya Grand Prix'sini Fermin Aldeguer kazandı. Mandalika pistinde düzenlenen yarışta genç pilot, kariyerinin ilk zaferine etkileyici bir performansla ulaştı. Podyumun geri kalanı da İspanyollardan oluştu. Pedro Acosta ikinci, Alex Marquez üçüncü sırada finiş gördü.

Yarış öncesinde hava koşulları oldukça zorluydu. Hava sıcaklığı 32 dereceyi bulurken asfaltın sıcaklığı 60 dereceye kadar yükseldi. Yüksek nem ve rüzgâr pilotları zorladı. Ai Ogura, Jorge Martin ve Maverick Vinales sakatlıkları nedeniyle yarışa katılamadı.

Pilotların çoğu ön lastikte yumuşak, arka lastikte orta hamuru tercih etti. Acosta, Bastianini ve Binder her iki lastikte de orta hamurla; Quartararo ön tarafta sert, arka tarafta yumuşak; Rins ve Oliveira ise çift yumuşak lastikle start aldı.

Yarışın başında Pedro Acosta müthiş bir çıkış yaparak liderliği aldı. Onu Marini, Aldeguer ve Rins takip etti. Ancak dramatik anlar çok geçmeden yaşandı. Marco Bezzecchi, kötü bir startın ardından Marc Marquez'in arkasında yer aldı. 7. virajda Marquez'i geçmeye çalışırken ön lastiğiyle temas etti ve her iki sürücü de yere düştü.

Bu kaza, sezonun şampiyonu Marquez için talihsiz bir son oldu. Yere düşerken sağ kolunu şiddetli biçimde çarpan İspanyol pilot büyük acı çekti ve pist kenarındaki sağlık merkezine götürüldü. Yapılan kontrollerde sağ omzunda küçük bir kırık tespit edildi.

Marc Marquez’e sakatlık şoku! Devamını Oku BUNU DA OKU

Büyük favorilerin yarış dışı kalmasıyla fırsatı değerlendiren genç Fermin Aldeguer, kalan turlarda rakiplerine fark atarak kariyerinin ilk MotoGP zaferini elde etti.

"Kırmızı görse kimse itiraz edemezdi"
F.Bahçeli o isim ara transferde yolcu!
DİĞER
Galatasaray’dan olay hakem paylaşımı! “Kol Kola Kardeşler”
Türkiye'ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: "4 gün boyunca su vermediler"
İşte Beşiktaş soyunma odasında konuşulanlar!
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig ekibi ayrılığı açıkladı! Süper Lig ekibi ayrılığı açıkladı! 11:19
Juventus-Milan maçı detayları Juventus-Milan maçı detayları 11:10
Aldeguer’den Mandalika’da zafer! Aldeguer’den Mandalika’da zafer! 11:07
Napoli-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A Napoli-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A 11:03
Bologna-Pisa maçı ne zaman? Bologna-Pisa maçı ne zaman? 10:57
Marc Marquez’e sakatlık şoku! Marc Marquez’e sakatlık şoku! 10:54
Daha Eski
F.Bahçeli o isim ara transferde yolcu! F.Bahçeli o isim ara transferde yolcu! 10:50
Fiorentina-Roma maçı ne zaman? Fiorentina-Roma maçı ne zaman? 10:45
Udinese-Cagliari maçı ne zaman? Udinese-Cagliari maçı ne zaman? 10:36
Zaha yıldızlaştı, sahada gerilim çıktı! Zaha yıldızlaştı, sahada gerilim çıktı! 10:35
Brentford-Manchester City maçı detayları! Brentford-Manchester City maçı detayları! 10:26
UEFA’nın en çok para ödülü dağıttığı ligler! UEFA’nın en çok para ödülü dağıttığı ligler! 10:24