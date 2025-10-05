Fermin Aldeguer’den Mandalika’da zafer! Genç İspanyol MotoGP’de ilk galibiyetini aldı

MotoGP Endonezya Grand Prix'sini Fermin Aldeguer kazandı. Mandalika pistinde düzenlenen yarışta genç pilot, kariyerinin ilk zaferine etkileyici bir performansla ulaştı. Podyumun geri kalanı da İspanyollardan oluştu. Pedro Acosta ikinci, Alex Marquez üçüncü sırada finiş gördü.

Yarış öncesinde hava koşulları oldukça zorluydu. Hava sıcaklığı 32 dereceyi bulurken asfaltın sıcaklığı 60 dereceye kadar yükseldi. Yüksek nem ve rüzgâr pilotları zorladı. Ai Ogura, Jorge Martin ve Maverick Vinales sakatlıkları nedeniyle yarışa katılamadı.

Pilotların çoğu ön lastikte yumuşak, arka lastikte orta hamuru tercih etti. Acosta, Bastianini ve Binder her iki lastikte de orta hamurla; Quartararo ön tarafta sert, arka tarafta yumuşak; Rins ve Oliveira ise çift yumuşak lastikle start aldı.

Yarışın başında Pedro Acosta müthiş bir çıkış yaparak liderliği aldı. Onu Marini, Aldeguer ve Rins takip etti. Ancak dramatik anlar çok geçmeden yaşandı. Marco Bezzecchi, kötü bir startın ardından Marc Marquez'in arkasında yer aldı. 7. virajda Marquez'i geçmeye çalışırken ön lastiğiyle temas etti ve her iki sürücü de yere düştü.

Bu kaza, sezonun şampiyonu Marquez için talihsiz bir son oldu. Yere düşerken sağ kolunu şiddetli biçimde çarpan İspanyol pilot büyük acı çekti ve pist kenarındaki sağlık merkezine götürüldü. Yapılan kontrollerde sağ omzunda küçük bir kırık tespit edildi.

Büyük favorilerin yarış dışı kalmasıyla fırsatı değerlendiren genç Fermin Aldeguer, kalan turlarda rakiplerine fark atarak kariyerinin ilk MotoGP zaferini elde etti.