Marc Marquez’e sakatlık şoku! Omzunda kırık tespit edildi

Bu sezon MotoGP'de dünya şampiyonluğuna ulaşan Marc Marquez Endonezya'da sakatlık şoku yaşadı. Mandalika GP'sinin ilk turunda Bezzecchi'nin arkadan teması sonrası yere düşen Marquez, sağ omzuna ciddi bir darbe aldı. Yerden kalkar kalkmaz omzunu tutarak acı içinde kalan pilot, hızla pistin tıbbi merkezine götürüldü.

Olayın ardından Marquez'in yakın çevresinde endişeli yüzler dikkat çekerken MotoGP'nin resmi doktoru Angel Charte, DAZN'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sağ kolundaki omuz bölgesine doğrudan bir darbe aldı. Küçük bir kırık var. Ancak bu kol daha önce ameliyat edildiği için tanının netleşmesi biraz zaman alabilir."

Kısa süre sonra Marc Marquez, kolu askıya alınmış halde tıbbi merkezden çıktı ancak basına herhangi bir açıklama yapmadı. Deneyimli sürücünün Madrid'e giderek detaylı bir taramadan geçeceği ve sakatlığının kesin boyutunun orada belirleneceği bildirildi.

