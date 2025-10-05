CANLI SKOR ANA SAYFA
Ayhancan Güven tarih yazdı! DTM'de şampiyonluk Türkiye'ye geldi

Ayhancan Güven tarih yazdı! DTM’de şampiyonluk Türkiye’ye geldi

Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası’nda (DTM) sezonun final yarışını kazanarak DTM tarihinde şampiyonluk kazanan ilk Türk pilot oldu. Genç sporcu, bu başarısıyla Türkiye’nin otomobil sporlarındaki en büyük başarısına imza attı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 15:41 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 16:10
Ayhancan Güven tarih yazdı! DTM’de şampiyonluk Türkiye’ye geldi

Almanya'nın efsanevi pistlerinden Hockenheimring, 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) sezonun final yarışına ev sahipliği yaptı. Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, şampiyonluk yarışına ikinci sıradan başladığı bu kritik mücadelede, sergilediği performansla damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Bu sonuçla DTM tarihinde şampiyonluk kazanan ilk Türk pilot olan Güven, kariyerinde yeni bir sayfa açarken Türk motor sporları tarihinde de önemli bir dönüm noktasına imza attı.

FIA sürücü sınıflandırmasında "Altın" kategoride yer alan ve bu klasmandaki tek Türk pilot olan Ayhancan Güven, aynı zamanda Porsche Fabrika Pilotu olarak uluslararası arenada Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor. Güven, bu zaferle birlikte dünyanın en iyi pilotlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken Güven, Hockenheimring'deki bu tarihi zaferiyle hem kendi kariyerinde hem de Türk motor sporları tarihinde yeni bir dönemi başlattı.

