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Haberler Motor Sporları

Formula 1'de sıradaki durak Singapur

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 18. yarışı Singapur Grand Prix'siyle devam edecek. Sıralama turları, yarın (21 Eylül) TSİ 16.00, yarış ise 22 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 13:06
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Formula 1'de sıradaki durak Singapur

Singapur'daki 4,94 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'ndeki yarış, 62 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları, yarın (21 Eylül) TSİ 16.00, yarış ise 22 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer alırken Lewis Hamilton, Lando Norris, Charles Leclerc ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ve Carlos Sainz birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 313

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 254

3. Charles Leclerc (Monako): 235

4. Oscar Piastri (Avustralya): 222

5. Carlos Sainz (İspanya): 184

TAKIMLAR

1. McLaren: 476

2. Red Bull: 456

3. Ferrari: 425

4. Mercedes: 309

5. Aston Martin: 82

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