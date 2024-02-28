Haberler Motor Sporları Formula 1'in yeni yayıncısı açıklandı

Formula 1'in yeni yayıncısı açıklandı

Son dakika spor haberleri... beIN Medya Grubu, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Türkiye yayın haklarını 2033 yılının sonuna kadar aldığını açıkladı. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 13:48 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 13:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Formula 1'in yeni yayıncısı açıklandı

Küresel spor, eğlence ve medya kuruluşu beIN Medya Grubu, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Türkiye haklarını 2033 yılının sonuna kadar aldı.

beIN'den yapılan açıklamaya göre anlaşma, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yer alan toplam 25 ülkede, antrenman ve sıralama turları, sprint yarışları, grand prix'ler, Formula 2, Formula 3 ve Porsche Supercup yarışlarının yayın haklarını kapsıyor.

Digiturk ve beIN Medya Grubu Üst Yöneticisi Yousef Al-Obaidly, anlaşmadan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "beIN, Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da sporun tartışmasız evi olmaya devam ediyor. Formula 1, olağanüstü portföyümüzün en önemli parçalarından biri. Milyonlarca sporsever için heyecan verici Formula 1 deneyimleri yaratmanın yanı sıra merak uyandıracak içerikler ve yenilikçi yayıncılık yoluyla yeni bir jenerasyonun oluşmasını sağlamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Formula 1 Başkanı ve Üst Yöneticisi Stefano Domenicali de F1'in Bahreyn'de ilk kez düzenlendiği 2004 yılından bu yana Orta Doğu'da yarışlara ilgi duyan tutkulu bir hayran kitlesinin oluştuğunu kaydederek, "beIN ile yayın deneyimini artırma ve Formula 1'i tüm ihtişamıyla evlerindeki hayranlarımıza yaşatma hedefi doğrultusunda, kaliteli ve özel hazırlanmış içerikleri üretebileceğimiz bir iş ortağı bulduk." dedi.

Anlaşmayla beIN, dünya çapında toplam 35 ülkede Formula 1'in resmi yayıncısı oldu.

DİĞER
Dünyanın en çirkin futbolcularını açıkladılar! Süper Lig’den tam 8 futbolcu var: İşte o liste…
Kandil, İmamoğlu ile ittifak kurdu! Ver desteği al CHP'den meclis üyeliğini... 'DEM'li uzlaşı sonrası Meral Danış Beştaş'a el çektirilir mi?
Can Uzun tercihini yaptı! Altıntop ile görüştü ve...
Bir Fred daha geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toprak podyumda
Toprak'ın şanssız anı! Motosikleti arızalandı
LİMONLU KREMALI TART TARİFİ | Limonlu kremalı tart nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 28 Şubat rakamları
Az önce deprem mi oldu? 28 Şubat AFAD, Kandilli son depremler
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Formula 1'in yeni yayıncısı belli oldu! Formula 1'in yeni yayıncısı belli oldu! 13:47
Talisca'dan transfer kararı! Beşiktaş'a dev müjde Talisca'dan transfer kararı! Beşiktaş'a dev müjde 13:37
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? 13:37
THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı! THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı! 13:36
Antalyaspor'dan açıklama: Adalet istiyoruz Antalyaspor'dan açıklama: Adalet istiyoruz 13:20
Beşiktaş - Konyaspor ZTK maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Konyaspor ZTK maçı hangi kanalda? 13:10
Daha Eski
Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi kanalda? 13:08
Trabzon Başakşehir maçının VAR'ı açıklandı! Trabzon Başakşehir maçının VAR'ı açıklandı! 13:03
Can Uzun tercihini yaptı! Altıntop ile görüştü ve... Can Uzun tercihini yaptı! Altıntop ile görüştü ve... 13:02
Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu! Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu! 12:43
Chamberlain'in dönüş tarihi belli oldu! Chamberlain'in dönüş tarihi belli oldu! 12:35
Fenerbahçe Parolapara final için sahada! Fenerbahçe Parolapara final için sahada! 12:33