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Yine Çin yine korona

Çin’de koronavirüs vakaları arttı. Formula 1 yarışı hemen iptal edildi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Yine Çin yine korona
Herkesi eve hapseden koronavirüs Çin'de bir kez daha ciddi biçimde yayılmaya başladı. Çin Hükümeti insanların dışarı çıkmasına engel olmak için evleri mühürlerken spor bir kez daha olumsuz etkilendi. Pandemi sebebiyle 3 sezondur Çin'de düzenlenemeyen yarış yine iptal edildi. Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada 16 Nisan 2023'te Şangay'da düzenlenmesi planlanan yarış organizasyon sıkıntıları nedeniyle iptal oldu. Sıfır vaka politikası güden Çin, çok katı önlemler aldığı için birçok organizasyon bu şekilde şimdiden iptal ediliyor. Ülkede ise bu sert tutuma karşı tepki var. Protesto sesleri ciddi manada yükseliyor. Çin Hükümeti ise bu yaptırımların devam edeceğini açıkladı.
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