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Formula 1 Japonya GP'sinde skandal! Pilotlar sert tepki gösterdi

Formula 1 Japonya GP'sinde büyük bir skandal yaşandı. Carlos Sainz'in bariyerlere çarpan aracını kurtarmak için pistte bulunan traktörün yanından geçen AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, büyük bir tehklike atlattı. Yarış sonrası birçok pilot duruma tepki gösterdi. İşte ayrıntılar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 11:55
Formula 1 Japonya GP'sinde skandal! Pilotlar sert tepki gösterdi

Formula 1 Japonya Grand Prix'sinin başından itibaren yaşanan yoğun yağmur yağışı, büyük bir felakete sebep olabilirdi. Sürücüler yağan yağmur nedeniyle önünü görmekte zorlanırken, Sebastian Vettel ve Carlos Sainz'ın çarpışması sonucunda olaylar başladı. Çarpışma sonrası Carlos Sainz bariyerlere çarptı. Ancak skandalın daha büyüğü kazadan sonra yaşandı.

Yarışın durmasından sonra pite dönmeye çalışan AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Sainz'ın aracını kurtarmak için pistin solunda duran traktörün yanından geçti.

BIANCHI AKILLARA GELDİ

Gasly, "Pistteki bu çekici de ne? Yanından geçtim. Bu kabul edilemez. Neler olduğunu hatırlayın. Buna inanamıyorum. Beni öldürebilirdi" ifadelerini kullandı. Yaşanan bu skandal, 2014 yılında yine Japonya'nın Suzuka pistinde Jules Bianchi'nin şiddetli yağmur altında çekiciye çarpması ve hayatını kaybetmesi olayını akıllara getirdi. Bianchi, kaza yapan aracı çekmek için piste giren çekiciye çarparak korkunç şekilde hayatını kaybetmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan FIA, "3. turdaki kazanın ardından, aracın pist üstünde kaldırılması için güvenlik aracı piste çıktı. Hasar alıp güvenlik aracı arkasında pit stop yapan 10 numaralı araç o esnada arayı kapatmak için yüksek hızda seyrediyordu. Koşullar kötüleşirken 10 numaralı araç hasar aldığı olay yerinden geçmeden önce kırmızı bayrak çıkmıştı" ifadelerini kullandı.

"HAYATIMIZI RİSKE EDİYORUZ"

FIA'nın bu açıklamasına rağmen, sürücüler sert ifadelerle Formula 1 yönetimini eleştirdi. Görüş mesafesinin olmamasına rağmen yarışın başlatılmasını eleştiren Carlos Sainz, "Pist ve görüş imkansız haldeydi. Bir güvenlik aracının arkasında bile saatte 100 veya 150 km hızla gidiyoruz ve bu hızlarda hala hiçbir şey görmüyoruz. Bir sürücü yarış çizgisinden biraz çıkmaya karar verirse veya küçük bir suda kızaklama yaparsa veya direksiyon simidindeki bir düğmeyi değiştirmek zorunda kalırsa ve bir traktöre çarparsa, işi biter" dedi. Pierre Gasly de, "Her halükarda, start aceleye getirildi" şeklinde görüş bildirdi.

McLaren pilotu Lando Norris, yarış durduktan sonra Twitter'da yaptığı paylaşımla, "Bu nasıl olur! Aynı durumdan yıllar önce bir canı kaybettik. Hayatımızı riske ediyoruz, özellikle bu koşullarda. Yarışmak istiyoruz ama bu kabul edilemez" dedi.

Red Bull pilotu Sergio Perez de Twitter'dan tepkisini dile getirirken, "Yolda asla bir vinç görmek istemediğimizi nasıl anlatabiliriz? Jules'u bu hata yüzünden kaybettik. Bugün olanlar kesinlikle kabul edilemez! Umarım bu, yolda bir vinç gördüğüm son seferdir!" yazdı.

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