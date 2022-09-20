Haberler Motor Sporları Formula 1'de 2023 yılının takvimi açıklandı

Formula 1'de 2023 yılının takvimi açıklandı

Yarışseverlerin merakla beklediği F1'in yeni sezon takvimi açıklandı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarışılacak 24 ülke ve tarihleri duyruldu. İşte o liste...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 19:16 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 19:17
Formula 1'de 2023 yılının takvimi açıklandı

F1'den yapılan açıklamaya göre, 5 Mart 2023'te Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak organizasyonda, ilk kez bir sezonda 24 yarış düzenlenecek.

Çin ve Katar etaplarının tekrar eklendiği organizasyonun sondan bir önceki Los Angeles Grand Prix'sindeki yarış ise Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) onay alınması halinde cumartesi gecesi düzenlenecek. F1 yarışları, diğer etaplarda pazar günü yapılmaya devam edecek.

2023 listesinde İstanbul Park yer almıyor.

Takvim şöyle:

Tarih Grand Prix Yer
5 Mart Bahreyn Sahir
19 Mart Suudi Arabistan Cidde
2 Nisan Avustralya Melbourne
16 Nisan Çin Şangay
30 Nisan Azerbaycan Bakü
7 Mayıs Miami Miami
21 Mayıs Emilia Romagna Imola
28 Mayıs Monaco Monaco
4 Haziran İspanya Barcelona
18 Haziran Kanada Montreal
2 Temmuz Avusturya Spielberg
9 Temmuz İngiltere Silverstone
23 Temmuz Macaristan Budapeşte
30 Temmuz Belçika Spa
27 Ağustos Hollanda Zandvoort
3 Eylül İtalya Monza
17 Eylül Singapur Singapur
24 Eylül Japonya Suzuka
8 Ekim Katar Losail
22 Ekim ABD Austin
29 Ekim Meksika Mexico City
5 Kasım Brezilya Sao Paulo
18 Kasım Las Vegas Las Vegas
26 Kasım Abu Dabi Yas Marina

DİĞER
Son dakika: Cristiano Ronaldo transfer oluyor! Rekor teklifi kabul edecek...
Fenerbahçe'de Jorge Jesus harekatı! Düğmeye basıldı
Almanya'da gündem Berisha' Bayern'i yıktı ve...
UEFA'dan Rusya'ya şok
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F1 Monza'da kazanan Verstappen!
Formula 1 İtalya Grand Prix ne zaman, saat kaçta?
Ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman?
YKS 2023 ne zaman?
Erzurum Atatürk Üniversitesi yangınında son durum
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Formula 1'de 2023 sezonu takvimi açıklandı! Türkiye... Formula 1'de 2023 sezonu takvimi açıklandı! Türkiye... 19:12
Roberto Carlos'tan flaş F.Bahçe itirafı! Roberto Carlos'tan flaş F.Bahçe itirafı! 18:38
Ve Jorge Jesus imzalıyor! İşte o tarih Ve Jorge Jesus imzalıyor! İşte o tarih 18:24
UEFA'dan Rusya'ya şok UEFA'dan Rusya'ya şok 18:04
PFDK sevkleri açıkladı! 4 büyük... PFDK sevkleri açıkladı! 4 büyük... 17:54
Ozan Tufan ayın en iyi golünü attı Ozan Tufan ayın en iyi golünü attı 17:07
Daha Eski
Türkiye - Tayland maçı saat kaçta? Türkiye - Tayland maçı saat kaçta? 16:46
Spor Toto 1. Lig'de 9 haftalık program açıklandı Spor Toto 1. Lig'de 9 haftalık program açıklandı 16:45
Milli atlet İsmail Nezir ödüle aday gösterildi Milli atlet İsmail Nezir ödüle aday gösterildi 16:44
Almanya'da gündem Berisha' Bayern'i yıktı ve... Almanya'da gündem Berisha' Bayern'i yıktı ve... 16:42
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 16:32
F.Bahçe'den müthiş istatistik! O alanda zirvede F.Bahçe'den müthiş istatistik! O alanda zirvede 16:21