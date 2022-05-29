Formula 1'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Formula 1'de Monako yarışı bugün start verecek. Yarışseverler F1 Monako GP'si hakkında araştırmalara başladı. Formula 1 Monako CANLI YARIŞ İZLE! F1 Monako GP izleme yolları neler? S Sport2 frekans bilgileri!
FORMULA 1 MONAKO GP (MONACO) NE ZAMAN?
Dünya genelinde milyonlarca yarış tutkununun adeta iple çektiği Formula 1 Monako GP, 29 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Yarış takvimi ise şu şekilde:
1. Antrenman Turları: 27 Mayıs Cuma - 15.00
2. Antrenman Turları: 27 Mayıs Cuma - 18.00
3. Antrenman Turları: 28 Mayıs Cumartesi - 14.00
Sıralama Turları: 28 Mayıs Cumartesi - 17.00
Yarış: 29 Mayıs Pazar - 16.00
MONAKO GP NASIL CANLI İZLENİR?
Sezonun 7'nci yarışı Monako GP, ülkemizde S Sport2 kanalında ve S Sport Plus uygulamasında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Antrenman turları ve sıralama turlarının yayın şeması ise şu şekilde:
1. Antrenman Turları: S Sport Plus
2. Antrenman Turları: S Sport Plus
3. Antrenman Turları: S Sport2 ve S Sport Plus
Sıralama Turları: S Sport2 ve S Sport Plus
Yarış: S Sport2 ve S Sport Plus
FORMULA 1 GÜNCEL PUAN DURUMU
Max Verstappen: 110
Charles Leclerc: 104
Sergio Perez: 85
George Russell: 74
Carlos Sainz JR: 65
Lewis Hamilton: 46
Lando Norris: 39
Valtteri Bottas: 38
Esteban Ocon: 30
Kevin Magnussen: 15
Daniel Ricciardo: 11
Yuki Tsunoda: 11
Pierre Gasly: 6
Sebastian Vettel: 4
Fernando Alonso: 4
Alexander Albon: 3
Lance Stroll: 2
Guan Yu Zhou: 1
Mick Schumacher: 0
Nicholas Latifi: 0
FORMULA 1 2022 SEZONUNUN YARIŞ TAKVİMİ
Bahreyn Grand Prix - 20 Mart
Suudi Arabistan Grand Prix - 27 Mart
Avustralya Grand Prix - 10 Nisan
Emilia Romagna Grand Prix - 24 Nisan
Miami Grand Prix - 8 Mayıs
İspanya Grand Prix - 22 Mayıs
Monako Grand Prix - 29 Mayıs
Azerbaycan Grand Prix - 12 Haziran
Kanada Grand Prix - 19 Haziran
Britanya Grand Prix - 3 Temmuz
Avusturya Grand Prix - 10 Temmuz
Fransa Grand Prix - 24 Temmuz
Macaristan Grand Prix - 31 Temmuz
Belçika Grand Prix - 28 Ağustos
Hollanda Grand Prix - 4 Eylül
İtalya Grand Prix - 11 Eylül
Singapur Grand Prix - 2 Ekim
Japonya Grand Prix - 9 Ekim
Birleşik Devletler Grand Prix - 23 Ekim
Mexico City Grand Prix - 30 Ekim
Sao Paulo Grand Prix - 13 Kasım
Abu Dhabi Grand Prix - 20 Kasım