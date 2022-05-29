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Formula 1 Monako CANLI YARIŞ İZLE! F1 Monako GP izleme yolları neler? S Sport2 frekans bilgileri!

F1 Monako Grand Prix canlı izleme yolları arama motorlarında yoğunlukla araştırılıyor. Yarış Monako'da saat 16:00'da başlayacak. Formula 1 tutkunları, Formula 1 Monako'nun yayın kanalı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Formula 1 Monako CANLI YARIŞ İZLE! F1 Monako GP izleme yolları neler? S Sport2 frekans bilgileri!

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 16:10
Formula 1 Monako CANLI YARIŞ İZLE! F1 Monako GP izleme yolları neler? S Sport2 frekans bilgileri!

Formula 1'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Formula 1'de Monako yarışı bugün start verecek. Yarışseverler F1 Monako GP'si hakkında araştırmalara başladı. Formula 1 Monako CANLI YARIŞ İZLE! F1 Monako GP izleme yolları neler? S Sport2 frekans bilgileri!

FORMULA 1 MONAKO GP (MONACO) NE ZAMAN?

Dünya genelinde milyonlarca yarış tutkununun adeta iple çektiği Formula 1 Monako GP, 29 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Yarış takvimi ise şu şekilde:

1. Antrenman Turları: 27 Mayıs Cuma - 15.00

2. Antrenman Turları: 27 Mayıs Cuma - 18.00

3. Antrenman Turları: 28 Mayıs Cumartesi - 14.00

Sıralama Turları: 28 Mayıs Cumartesi - 17.00

Yarış: 29 Mayıs Pazar - 16.00

MONAKO GP NASIL CANLI İZLENİR?

Sezonun 7'nci yarışı Monako GP, ülkemizde S Sport2 kanalında ve S Sport Plus uygulamasında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Antrenman turları ve sıralama turlarının yayın şeması ise şu şekilde:

1. Antrenman Turları: S Sport Plus

2. Antrenman Turları: S Sport Plus

3. Antrenman Turları: S Sport2 ve S Sport Plus

Sıralama Turları: S Sport2 ve S Sport Plus

Yarış: S Sport2 ve S Sport Plus

FORMULA 1 GÜNCEL PUAN DURUMU

Max Verstappen: 110

Charles Leclerc: 104

Sergio Perez: 85

George Russell: 74

Carlos Sainz JR: 65

Lewis Hamilton: 46

Lando Norris: 39

Valtteri Bottas: 38

Esteban Ocon: 30

Kevin Magnussen: 15

Daniel Ricciardo: 11

Yuki Tsunoda: 11

Pierre Gasly: 6

Sebastian Vettel: 4

Fernando Alonso: 4

Alexander Albon: 3

Lance Stroll: 2

Guan Yu Zhou: 1

Mick Schumacher: 0

Nicholas Latifi: 0

FORMULA 1 2022 SEZONUNUN YARIŞ TAKVİMİ

Bahreyn Grand Prix - 20 Mart

Suudi Arabistan Grand Prix - 27 Mart

Avustralya Grand Prix - 10 Nisan

Emilia Romagna Grand Prix - 24 Nisan

Miami Grand Prix - 8 Mayıs

İspanya Grand Prix - 22 Mayıs

Monako Grand Prix - 29 Mayıs

Azerbaycan Grand Prix - 12 Haziran

Kanada Grand Prix - 19 Haziran

Britanya Grand Prix - 3 Temmuz

Avusturya Grand Prix - 10 Temmuz

Fransa Grand Prix - 24 Temmuz

Macaristan Grand Prix - 31 Temmuz

Belçika Grand Prix - 28 Ağustos

Hollanda Grand Prix - 4 Eylül

İtalya Grand Prix - 11 Eylül

Singapur Grand Prix - 2 Ekim

Japonya Grand Prix - 9 Ekim

Birleşik Devletler Grand Prix - 23 Ekim

Mexico City Grand Prix - 30 Ekim

Sao Paulo Grand Prix - 13 Kasım

Abu Dhabi Grand Prix - 20 Kasım

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