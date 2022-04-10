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Son dakika spor haberleri: Formula 1'de nefes kesen Avustralya Grand Prix'sini Charles Leclerc kazandı!

Son dakika spor haberleri... Formula 1'de Avustralya Grand Prix'si heyecanı yaşandı. Sezonun 3. ayağında pole pozisyonundan başlayan Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarışı da ilk sırada bitirdi. Carlos Sainz spin atarak yarış dışı kalırken Verstappen ise 39. turda aracının arızalanması nedeniyle mücadeleye veda etti. İşte Avustralya GP'sinde yaşananlar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 10:32
Son dakika spor haberleri: Formula 1'de nefes kesen Avustralya Grand Prix'sini Charles Leclerc kazandı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı Avustralya Grand Prix'sinde, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc birinci oldu.

Son dakika spor haberleri: Formula 1'de nefes kesen Avustralya Grand Prix'sini Charles Leclerc kazandı!

Sezonun 3. mücadelesi, Melbourne kentiyle aynı adı taşıyan 5.2 kilometrelik pistte, 58 tur üzerinden yapıldı.

Son dakika spor haberleri: Formula 1'de nefes kesen Avustralya Grand Prix'sini Charles Leclerc kazandı!

Pole pozisyonundaki Charles Leclerc startta liderliğini korudu. 9. cepten kalkan diğer Ferrari sürücüsü Carlos Sainz ise 2. turda spin atarak yarış dışı kaldı.

Son dakika spor haberleri: Formula 1'de nefes kesen Avustralya Grand Prix'sini Charles Leclerc kazandı!

"Pit stop"lar sonrası Leclerc'in arkasında 2. sırada yer alan Red Bull pilotu Max Verstappen, 39. turda aracının arızalanması nedeniyle mücadeleye veda etti.

Son dakika spor haberleri: Formula 1'de nefes kesen Avustralya Grand Prix'sini Charles Leclerc kazandı!

Kalan bölümde yarışı rahat biçimde lider götüren Leclerc, en hızlı tur zamanını da elde ederek damalı bayrağı ilk sırada gördü. 24 yaşındaki sürücü, sezonun 2'nci, kariyerinin 4. birinciliğine ulaştı.

Son dakika spor haberleri: Formula 1'de nefes kesen Avustralya Grand Prix'sini Charles Leclerc kazandı!

Red Bull'dan Sergio Perez, Leclerc'in 20.5 saniye arkasında 2'nci, Mercedes'ten George Russell ise liderin 25.5 saniye gerisinde 3. oldu.

Son dakika spor haberleri: Formula 1'de nefes kesen Avustralya Grand Prix'sini Charles Leclerc kazandı!

Puanını 71'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Leclerc, en yakın rakibiyle arasındaki farkı 34 puana yükseltti. Sezonun 4. yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'si 24 Nisan'da yapılacak.

Son dakika spor haberleri: Formula 1'de nefes kesen Avustralya Grand Prix'sini Charles Leclerc kazandı!

Avustralya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Charles Leclerc (Monako): 71 puan

2. George Russell (Büyük Britanya): 37

3. Carlos Sainz (İspanya): 33

4. Sergio Perez (Meksika): 30

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 28

Son dakika spor haberleri: Formula 1'de nefes kesen Avustralya Grand Prix'sini Charles Leclerc kazandı!

Takımlar

1. Ferrari: 104

2. Mercedes: 65

3. Red Bull: 55

4. McLaren: 24

5. Alpine: 22

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