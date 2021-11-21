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Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu Endonezya'daki ikinci yarışı 4. bitirdi!

Spor haberi... Dünya Superbike Şampiyonası (WorldSBK) 2021 sezonu şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'daki ikinci yarışı 4. sırada tamamladı. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 12:33
Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu Endonezya'daki ikinci yarışı 4. bitirdi!

Ay-yıldızlı motosikletçi Toprak, Uluslararası Mandalika Pisti'nde sabah 06.15'te başlayan ilk yarışta dünya şampiyonluğunu garantilemişti.

Aynı pistte hava koşulları nedeniyle ertelenen ve 21 turdan 12 tura düşürülen ikinci yarışa dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, TSİ 11.35'te pole pozisyonundan (birinci sıra) başladı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 sezonunun 37. yarışında damalı bayrağı 4. sırada geçti.

Endonezya'daki son yarışı Kawasaki pilotu Jonathan Rea birinci, Ducati pilotu Scott Redding ise ikinci, BMW pilotu Michael Van Der Mark ise üçüncü sırada tamamladı.

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