Formula 1 Türkiye Grand Prix'te heyecan dorukta! Formula 1 (F1) ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | S Sport izle

Formula 1 yarışını yaklaşık 2 milyar insanın izlemesi bekleniyor. Dev mücadelede Lance Stroll kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda başlayacak. Şampiyonluk adayı Lewis Hamilton ise 6. basamakta olacak.

FORMULA 1 (F1) NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Formula 1'de sezonun 14. yarışı İstanbul Grand Prix'si bugün saat 13.10'da yapılacak. S Sport'tan naklen yayınlanacak.

"TALEP EDİLEN BİR ÜLKE OLDUK"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1'in İstanbul'da düzenlenmesi hakkında konuştu. Kasapoğlu, "Formula 1, İstanbul için yarım kalmış hikayenin yeniden başlaması. Ülkemiz her zaman olduğu gibi bu organizasyona da en güzel şekilde hazır. İki milyar insanın gözü kulağı, İstanbul'da olacak. Talep eden değil, talep edilen bir ülke olduk" yorumunu yaptı.

İSTANBUL PARK'TA BÜYÜK HEYECAN! PİSTİN ÖZELLİKLERİ NELER?

İstanbul Park, 23 Eylül 2003 tarihinde yapılan temel atma sonrasında, 2005 yılında ilk Formula 1 yarışına ev sahipliği yaparak kapılarını misafirlerine açmıştır.

2012 yılında İstanbul Park tesisinin işletme hakları devredilmiş ve yapılan iyileştirme çalışmaları ve yatırımlar sayesinde ülkemizin en kapsamlı otomotiv, motorsporları ve yol güvenliği merkezi haline gelmiştir. Uluslar arası bir üne sahip olan Intercity İstanbul Park günümüze kadar motorsporlarının en üst yarış serileri olan Formula 1 Dünya Şampiyonası, WTCC Dünya Binek Otomobil Şampiyonası, LMES Dayanıklılık Yarışları, DTM Alman Binek Otomobil Şampiyonası, RWS Renault World Series, MotoGP, SBK Dünya Superbike Şampiyonası, FIA Dünya Rallycross RX Şampiyonası, Ferrari Yarış Günleri, ETRC Avrupa Kamyon Yarışları Şampiyonası gibi birçok farklı yarış serisine ve çeşitli kurumsal etkinliklere ev sahipliği yapmıştır.

YARIŞA İLK 10 SIRADA BAŞLAYACAK PİLOTLAR

1- Stroll

2-️Verstappen

3-️Perez

4-️Albon

5️-Ricciardo

6-Hamilton

7-Ocon

8-Raikkonen

9-Bottas

10-Giovinazzi

HAMILTON 15. BASAMAKTA

İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, ilk antrenman turlarında 1.40.225'lik derecesiyle 15. sırayı aldı. Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, 1.37.629 ile 9. sıraya yerleşti.