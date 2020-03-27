Formula 1 takımlarından corona virüsü salgınına karşı büyük proje! - Son dakika Motor Sporları haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
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takımlarından salgınına karşı büyük proje!

Formula 1 takımlarından corona virüsü salgınına karşı büyük proje!

Takımları , , Haas, , Mercedes-AMG Petronas, Renault ve , salgınına karşı cihaz üretimi için projesinde bir araya geldi.

takımları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede solunum cihazı ve diğer tıbbi donanımların üretimine destek olacak.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre , , Haas, , Mercedes-AMG Petronas, Renault ve , tıbbi cihaz üretimi için "" isimli projede bir araya geldi.

Açıklamada, "Pit Yolu Projesi, F1 endüstrisinin temel becerileri olan hızlı tasarım, prototip üretimi ve montaja odaklanarak, takımların kaynaklarını bir araya toplayacak. Bu yedi takım, koronavirüs salgınının çıkardığı zorluklara hızlı ve yenilikçi yanıtlar arayan endüstrilere destek vermeye hazırdır." ifadelerine yer verildi.

  1. 27.03.2020
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