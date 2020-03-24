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24 Mart 2020, Salı
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’de son iptal ’dan

F1’de son iptal Azerbaycan’dan

'nda 7 Haziran'da yapılması planlanan etabı da yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelendi.

'nda 7 Haziran'da yapılması planlanan etabı da yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelendi. Daha önce , Bahreyn, Vietnam, , ve ertelenmiş, Monaco Grand Prix'si iptal edilmişti. 2020 takviminin 9. sırasında, 14 Haziran'daki Grand Prix'si yer alıyor.
  1. 24.3.2020
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