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17 Kasım 2019, Pazar
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Motodrag Şampiyonası'nın 3. ayağı 'da yapıldı

Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 3. ayağı Antalya'da yapıldı

Motosiklet Federasyonunun (TMF) 2019 yarış takviminde yer alan Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, 'da yapıldı. Kepez Drag Pisti'ndeki organizasyona İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir, Mersin, Aydın, Konya, Denizli, Sakarya, ve Antalya'dan yarışmacılar katıldı.

Tribünleri dolduran sporseverler, antrenman ve ısınma turlarının ardından, 400 metre uzunluğundaki pistte yapılan yarışları heyecanla izledi.

Motosiklet Federasyonu (TMF) Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'daki pistin Türkiye'de drag yarışı yapılabilecek nadir yerlerden olduğunu söyledi.

Antalya'nın organizasyon konusunda ve seyirci katılımında iyi olduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Antalya'da yılın 9 ayında yarış yapılabiliyor. Şu an kasım ayındayız ve biz yarış yapıyoruz. Bu diğer şehirlere göre ayrıcalıklı bir durum. Yarışmada birinci olanlar genel klasmanda Türkiye şampiyonu olacak."

Çekişmeli geçen yarışlar sonunda dereceye giren sporcular şöyle:

Street 1 (600cc): 1. Mesut Avşar, 2. Muammer Karakaya, 3. Orhan Karabaş

Pro Street: 1. , 2. , 3. Erdoğan Özbek

Street 2: 1. Erdoğan Özbek, 2. Ayhan Başoğlu, 3. Adem Aksoy

Kadınlar: 1. Zübeyde Avşar, 2. , 3. Bahar Ateş

Standart 2: 1. Fatih Evin, 2. Mehmet Uğur Tomak, 3. Recep Mehmet Kınalıgil

300cc: 1. Memiş Fırat İnan, 2. Mustafa Ünal, 3. Mustafa Bıkmaz

Street 1 (750cc): 1. İbrahim Nişli, 2. Furkan Özdemir, 3. İrem Sahra Şengül

Standart 1 : 1. Ali Doğan, 2. Koray Kehya, 3. Timur İlhan

Pro 300: 1. Osman Göçmen, 2. Erol Yıldırım, 3. Murathan Yiğit Yıldız

Süper Street: 1. Deniz Öz, 2. Caner Kıt, 3. Ufuk Işık

  1. 17.11.2019
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