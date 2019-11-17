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17 Kasım 2019, Pazar
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MotoGP'de etabını Marquez kazandı

MotoGP'de İspanya etabını Marquez kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı 'sinde, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 19. ayağı, 'nın kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde 27 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Şampiyonluğu daha önce garantileyen , sezonun son etabını birinci sırada bitirerek bu yılki 12, kariyerindeki 56. MotoGP zaferine ulaştı.

Petronas Yamaha pilotu 'nun ikinci olduğu yarışta, Pramac ekibinden Jack Miller üçüncülüğü elde etti.

PİLOTLAR KLASMANI

Sezonun son yarışının ardından oluşan pilotlar klasmanı şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 420 puan

2. Andrea Dovizioso (): 269

3. Maverick Vinales (İspanya): 211

4. Alex Rins (İspanya): 205

5. Fabio Quartararo (): 192


  1. 17.11.2019
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