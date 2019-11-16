Formula 1'in Brezilya ayağında pole pozisyonu Verstappen'in - Son dakika Motor Sporları haberleri - Fotomaç
16 Kasım 2019, Cumartesi
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Formula 1'in ayağında pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1'in Brezilya ayağında pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışı 'sine Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu , ilk sıradan başlayacak.

kentindeki 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turunda Red Bull-Honda pilotu , 1.07.508'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Ferrari pilotu ,1.07.631'lik süresiyle 2. sırayı alırken, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu ise 1.07.699 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.

Hamilton, ABD'de düzenlenen önceki yarışı ikinci sırada tamamlayarak kariyerinin 6. şampiyonluğuna ulaşmıştı.

'si, yarın TSİ 20.10'da başlayacak.

  1. 16.11.2019
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