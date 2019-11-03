Lewis Hamilton şampiyonluğu garantiledi!

Formula 1'de ABD Grand Prix'sini 2. sırada tamamlayan Lewis Hamilton, kariyerindeki 6. şampiyonluğunu kazandı.

Hamilton eğer 1 kez daha zafere ulaşırsa, en çok şampiyon olan pilot konumunda Schumacher ile zirveyi paylaşacak.

İŞTE EN ÇOK GRAND PRIX ŞAMPİYONLUĞU BULUNAN FORMULA 1 PİLOTLARI:

Michael Schumacher 7

Lewis Hamilton 6

Juan Manuel Fangio 5

Alain Prost 4

Sebastian Vettel 4