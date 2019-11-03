Lewis Hamilton şampiyonluğu garantiledi!
2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. yarışı ABD Grand Prix'sinde 2. olan Mercedes takımından İngiliz pilot Lewis Hamilton, şampiyonluğu garantiledi.
Formula 1'de ABD Grand Prix'sini 2. sırada tamamlayan Lewis Hamilton, kariyerindeki 6. şampiyonluğunu kazandı.
Hamilton eğer 1 kez daha zafere ulaşırsa, en çok şampiyon olan pilot konumunda Schumacher ile zirveyi paylaşacak.
İŞTE EN ÇOK GRAND PRIX ŞAMPİYONLUĞU BULUNAN FORMULA 1 PİLOTLARI:
Michael Schumacher 7
Lewis Hamilton 6
Juan Manuel Fangio 5
Alain Prost 4
Sebastian Vettel 4
- 04.11.2019
- Güncelleme: 04.11.2019 00:28
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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