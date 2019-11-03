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03 Kasım 2019, Pazar
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şampiyonluğu garantiledi!

Lewis Hamilton şampiyonluğu garantiledi!

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. yarışı ABD 'sinde 2. olan Mercedes takımından İngiliz pilot , şampiyonluğu garantiledi.

Formula 1'de ABD 'sini 2. sırada tamamlayan , kariyerindeki 6. şampiyonluğunu kazandı.

Hamilton eğer 1 kez daha zafere ulaşırsa, en çok olan pilot konumunda Schumacher ile zirveyi paylaşacak.

İŞTE EN ÇOK GRAND PRIX ŞAMPİYONLUĞU BULUNAN FORMULA 1 PİLOTLARI:

Michael Schumacher 7

Lewis Hamilton 6

Juan Manuel Fangio 5

Alain Prost 4

Sebastian Vettel 4

  1. 04.11.2019
  2. Güncelleme: 04.11.2019 00:28
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