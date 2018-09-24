Osmaniye Belediyesi 2. Motosiklet Festivali tamamlandı. "Tek teker Arif" lakabıyla tanınan geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Arif Razgatlıoğlu anısına düzenlenen festivale Türkiye’nin birçok ilinden motosiklet tutkunu katıldı.
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    25 Eylül 2018, Salı
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    'ne iki günde 10 bin kişi katıldı

    Motosiklet Festivali'ne iki günde 10 bin kişi katıldı

    2. tamamlandı. "Tek teker Arif" lakabıyla tanınan geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden anısına düzenlenen festivale ’nin birçok ilinden motosiklet tutkunu katıldı.

    kapsamında Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) yarış takvimi içerisinde yer alan ve iki gün süren festivalde kıyasıya mücadeleler yaşandı.

    Masal Park alanında gerçekleşen festivalde, motosiklet akrobasi ustaları akrobatik hareketler sergileyerek, jüri üyelerinden en yüksek puanı almaya çalıştı. Festivale iki boyunca yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

    Festivale İstanbul'dan katılan birinci, Anıl Kalyoncu ikinci, Zafercan Güngör üçüncü oldu.
    Dereceye giren yarışmacılara tarafından kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi. Müsabakalarda şampiyon olan yarışmacıya ödülünü İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar verdi.

    Belediyesi 2. Motosiklet Festivali kapsamında yapılan Türkiye Akrobasi Şampiyonasında yarışmaları en yüksek puanı alarak lider tamamlayan Onur Duva, "Hedefim şampiyonluktu ve bunu başardığım için mutluyum. Beni destekleyenlere teşekkür ediyorum. Organizasyon çok iyiydi. Avrupa standartlarında bir yarışma oldu" dedi.

    Osmaniye Belediyesi tarafından organize edilen Osmaniye Motosiklet Kulübü (OMK) tarafından desteklenen festivale onur konuğu olarak katılan 'nun oğlu Tümay Razgatlıoğlu'na şilt verildi.

    Osmaniye Belediyesi 2. Motosiklet Festivali sonunda 15 kişiye motosiklet kaskı verildi.

    1. 24.9.2018 16:45
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