Motosiklet Festivali'ne iki günde 10 bin kişi katıldı
Osmaniye Belediyesi 2. Motosiklet Festivali tamamlandı. "Tek teker Arif" lakabıyla tanınan geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Arif Razgatlıoğlu anısına düzenlenen festivale Türkiye’nin birçok ilinden motosiklet tutkunu katıldı.
Motosiklet Festivali kapsamında Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) yarış takvimi içerisinde yer alan ve iki gün süren festivalde kıyasıya mücadeleler yaşandı.
Masal Park alanında gerçekleşen festivalde, motosiklet akrobasi ustaları akrobatik hareketler sergileyerek, jüri üyelerinden en yüksek puanı almaya çalıştı. Festivale iki boyunca yaklaşık 10 bin kişi katıldı.
Festivale İstanbul'dan katılan Onur Duva birinci, Anıl Kalyoncu ikinci, Zafercan Güngör üçüncü oldu.
Dereceye giren yarışmacılara Osmaniye Belediyesi tarafından kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi. Müsabakalarda şampiyon olan yarışmacıya ödülünü İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar verdi.
Osmaniye Belediyesi 2. Motosiklet Festivali kapsamında yapılan Türkiye Akrobasi Şampiyonasında yarışmaları en yüksek puanı alarak lider tamamlayan Onur Duva, "Hedefim şampiyonluktu ve bunu başardığım için mutluyum. Beni destekleyenlere teşekkür ediyorum. Organizasyon çok iyiydi. Avrupa standartlarında bir yarışma oldu" dedi.
Osmaniye Belediyesi tarafından organize edilen Osmaniye Motosiklet Kulübü (OMK) tarafından desteklenen festivale onur konuğu olarak katılan Arif Razgatlıoğlu'nun oğlu Tümay Razgatlıoğlu'na şilt verildi.
Osmaniye Belediyesi 2. Motosiklet Festivali sonunda 15 kişiye motosiklet kaskı verildi.
- 24.9.2018 16:45
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Motosiklet Festivali'ne iki günde 10 bin kişi katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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